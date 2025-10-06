18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.10.2025, 07:22

Не подписывайте другие бумаги: только один договор защитит деньги казахстанцев при покупке жилья

Новости Казахстана 0 2 992

С 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила долевого строительства. Поправки в типовую форму договора об участии в долевом строительстве направлены на защиту средств граждан и снижение риска мошенничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: uslugi.yandex.ru
Фото: uslugi.yandex.ru

Только один договор гарантирует безопасность вложений

Покупка жилья на этапе строительства остаётся популярной среди казахстанцев, ведь квартиры на этом этапе обычно дешевле. Однако вместе с выгодой появляется и риск — застройщик может не завершить проект, оставив дольщиков без жилья и без вложенных средств.

Чтобы избежать подобных ситуаций, государство предоставляет гарантии только по тем объектам, которые официально получили разрешение на привлечение денег дольщиков. При этом защищает покупателей исключительно договор участия в долевом строительстве — именно его форма и подверглась обновлению.

Все прочие документы — предварительные соглашения, договоры бронирования или уступки (цессии) — не обеспечивают государственной гарантии завершения стройки и не защищают деньги граждан.

Основные изменения: безналичные расчёты и строгая регистрация

26 сентября 2025 года министр промышленности и строительства РК подписал приказ №394, утвердивший новую редакцию типового договора для дольщиков.

Главное новшество заключается в том, что с 2 января 2026 года все платежи должны проводиться исключительно безналичным способом. В документе прямо указано:

«Дольщик осуществляет платеж в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании…».

Таким образом, любые требования оплатить наличными будут сигналом о возможных нарушениях или мошенничестве.

Передача жилья — только после официального ввода в эксплуатацию

Вторая ключевая поправка касается момента, когда дольщик получает право собственности. Теперь принять и зарегистрировать жильё можно будет только после официального ввода в эксплуатацию всего объекта, будь то многоквартирный дом или комплекс индивидуальных коттеджей.

Передача долей станет возможна лишь при наличии акта приёмки, зарегистрированного в установленном порядке. Это исключает случаи, когда застройщики оформляли собственность на недостроенные дома, создавая для дольщиков юридические проблемы.

Дополнительные гарантии для граждан

Новая редакция договора направлена на:

  • полную прозрачность финансовых операций между застройщиком и покупателем;

  • предотвращение теневых схем и хищения средств дольщиков;

  • обеспечение завершения всех объектов, включённых в систему государственного контроля;

  • укрепление доверия граждан к институту долевого строительства.

Таким образом, обновлённая форма договора станет инструментом дополнительной защиты интересов казахстанцев, инвестирующих в жильё на этапе строительства.

