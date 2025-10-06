Такси в столице Казахстана стало дороже, чем в Москве и Пекине

Қазақ тіліне аудару

Столица Казахстана обогнала Москву и Пекин по ценам на поездки в такси, показало исследование Numbeo . Жителям Астаны услуги такси обходятся дороже, чем в соседних и зарубежных городах с сопоставимой инфраструктурой, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Pinterest

Тарифы в Казахстане: дороже всех соседей

По данным на начало октября 2025 года, средняя минимальная стоимость поездки на такси по стране составляет 625 тенге. К этой сумме добавляется оплата за каждый километр пути — 400 тенге по стандартному тарифу.

В столице ситуация ещё более ощутима для пассажиров: фиксированная плата достигает 1 000 тенге, а километр пути стоит 375 тенге. Таким образом, короткая поездка на 3 км обходится астанчанам в 2 125 тенге.

Сравнение с другими столицами

Для наглядности приведём стоимость 3-километровой поездки в других городах:

Ташкент (Узбекистан): 948 тенге (фиксированный тариф 453 тенге, 1 км — 165 тенге)

Бишкек (Кыргызстан): 1 127 тенге (фиксированная плата 752 тенге, 1 км — 125 тенге)

Минск (Беларусь): 1 296 тенге (фиксированный тариф 810 тенге, 1 км — 162 тенге)

Пекин (Китай): 1 576 тенге (фиксированный тариф 1 000 тенге, 1 км — 192 тенге)

Москва (Россия): 1 948 тенге (фиксированная плата 1 300 тенге, 1 км — 216 тенге)

Таким образом, даже в сравнении с Москвой и Пекином астанские такси остаются дороже.

Цены на топливо: ситуация обратная

Несмотря на дороговизну такси, стоимость бензина в Казахстане остаётся самой низкой среди сравниваемых стран — 250 тенге за литр.

Для сравнения:

Ташкент — 551 тенге

Бишкек — 451 тенге

Минск — 418 тенге

Пекин — 610 тенге

Москва — 426 тенге

Это показывает, что высокая цена на такси в Астане связана не с топливом, а с тарифной политикой перевозчиков.

Вывод

Казахстанцы платят за поездки в такси заметно больше, чем жители большинства соседних столиц, несмотря на низкие цены на бензин. Такой контраст особенно заметен на коротких маршрутах, где фиксированные тарифы оказывают решающее влияние на стоимость поездки.