Такси в столице Казахстана стало дороже, чем в Москве и Пекине

Столица Казахстана обогнала Москву и Пекин по ценам на поездки в такси, показало исследование Numbeo. Жителям Астаны услуги такси обходятся дороже, чем в соседних и зарубежных городах с сопоставимой инфраструктурой, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным на начало октября 2025 года, средняя минимальная стоимость поездки на такси по стране составляет 625 тенге. К этой сумме добавляется оплата за каждый километр пути — 400 тенге по стандартному тарифу.
В столице ситуация ещё более ощутима для пассажиров: фиксированная плата достигает 1 000 тенге, а километр пути стоит 375 тенге. Таким образом, короткая поездка на 3 км обходится астанчанам в 2 125 тенге.
Для наглядности приведём стоимость 3-километровой поездки в других городах:
Ташкент (Узбекистан): 948 тенге (фиксированный тариф 453 тенге, 1 км — 165 тенге)
Бишкек (Кыргызстан): 1 127 тенге (фиксированная плата 752 тенге, 1 км — 125 тенге)
Минск (Беларусь): 1 296 тенге (фиксированный тариф 810 тенге, 1 км — 162 тенге)
Пекин (Китай): 1 576 тенге (фиксированный тариф 1 000 тенге, 1 км — 192 тенге)
Москва (Россия): 1 948 тенге (фиксированная плата 1 300 тенге, 1 км — 216 тенге)
Таким образом, даже в сравнении с Москвой и Пекином астанские такси остаются дороже.
Несмотря на дороговизну такси, стоимость бензина в Казахстане остаётся самой низкой среди сравниваемых стран — 250 тенге за литр.
Для сравнения:
Ташкент — 551 тенге
Бишкек — 451 тенге
Минск — 418 тенге
Пекин — 610 тенге
Москва — 426 тенге
Это показывает, что высокая цена на такси в Астане связана не с топливом, а с тарифной политикой перевозчиков.
Казахстанцы платят за поездки в такси заметно больше, чем жители большинства соседних столиц, несмотря на низкие цены на бензин. Такой контраст особенно заметен на коротких маршрутах, где фиксированные тарифы оказывают решающее влияние на стоимость поездки.
Комментарии0 комментарий(ев)