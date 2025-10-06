18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 09:23

Такси в столице Казахстана стало дороже, чем в Москве и Пекине

Новости Казахстана 0 1 431

Столица Казахстана обогнала Москву и Пекин по ценам на поездки в такси, показало исследование Numbeo. Жителям Астаны услуги такси обходятся дороже, чем в соседних и зарубежных городах с сопоставимой инфраструктурой, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Тарифы в Казахстане: дороже всех соседей

По данным на начало октября 2025 года, средняя минимальная стоимость поездки на такси по стране составляет 625 тенге. К этой сумме добавляется оплата за каждый километр пути — 400 тенге по стандартному тарифу.

В столице ситуация ещё более ощутима для пассажиров: фиксированная плата достигает 1 000 тенге, а километр пути стоит 375 тенге. Таким образом, короткая поездка на 3 км обходится астанчанам в 2 125 тенге.

Сравнение с другими столицами

Для наглядности приведём стоимость 3-километровой поездки в других городах:

  • Ташкент (Узбекистан): 948 тенге (фиксированный тариф 453 тенге, 1 км — 165 тенге)

  • Бишкек (Кыргызстан): 1 127 тенге (фиксированная плата 752 тенге, 1 км — 125 тенге)

  • Минск (Беларусь): 1 296 тенге (фиксированный тариф 810 тенге, 1 км — 162 тенге)

  • Пекин (Китай): 1 576 тенге (фиксированный тариф 1 000 тенге, 1 км — 192 тенге)

  • Москва (Россия): 1 948 тенге (фиксированная плата 1 300 тенге, 1 км — 216 тенге)

Таким образом, даже в сравнении с Москвой и Пекином астанские такси остаются дороже.

Цены на топливо: ситуация обратная

Несмотря на дороговизну такси, стоимость бензина в Казахстане остаётся самой низкой среди сравниваемых стран — 250 тенге за литр.

Для сравнения:

  • Ташкент — 551 тенге

  • Бишкек — 451 тенге

  • Минск — 418 тенге

  • Пекин — 610 тенге

  • Москва — 426 тенге

Это показывает, что высокая цена на такси в Астане связана не с топливом, а с тарифной политикой перевозчиков.

Вывод

Казахстанцы платят за поездки в такси заметно больше, чем жители большинства соседних столиц, несмотря на низкие цены на бензин. Такой контраст особенно заметен на коротких маршрутах, где фиксированные тарифы оказывают решающее влияние на стоимость поездки.

2
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?