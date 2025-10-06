Новые визовые правила: казахстанские водители массово попадают под ограничения в России

Қазақ тіліне аудару

Казахстанские компании, занимающиеся международными автоперевозками, начали сталкиваться с ограничениями, введёнными российским законодательством. Новые правила ставят под угрозу десятки тысяч водителей и транспортных фирм, заявил депутат Мажилиса Болатбек Алиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Яндекс Карты

Новые визовые правила в России

Согласно поправкам в Федеральный закон № 115-ФЗ (редакция от 8 августа 2024 года), иностранные граждане, въезжающие в Россию без визы, теперь могут находиться в стране не более 90 суток в течение календарного года.

«Эта норма не учитывает специфику международных автомобильных перевозок. Наши водители находятся на территории другой страны не по личным причинам, а при исполнении трудовых обязанностей. Однако новые требования фактически ставят их в положение нарушителей российского законодательства», — отметил депутат на своей странице в Facebook.

При этом суммируется время пребывания в России и Беларуси. Даже транзит через Беларусь засчитывается в общий лимит, что усугубляет проблему.

Очереди на границах и реакция властей

На границах Союзного государства с ЕС, а также на российско-казахстанской границе формируются многосуточные очереди. Водители из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран региона вынуждены ждать оформления по несколько дней, что увеличивает риск нарушения лимита 90 дней.

В ответ на ситуацию Болатбек Алиев направил официальное обращение вице-премьеру Казахстана Серик Макашевич Жумангарину, курирующему вопросы интеграции в ЕАЭС. Также в известность поставлены Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел с целью выработки механизма защиты казахстанских перевозчиков.

Риски для казахстанского транспортного рынка

Депутат подчеркнул, что проблема уже стала практической. Казахстанские перевозчики теряют возможность работать на маршрутах через Россию и Беларусь. Если ограничения сохранятся, возможны следующие последствия:

дефицит подвижного состава;

рост издержек транспортных компаний;

вытеснение казахстанских перевозчиков российскими и белорусскими конкурентами.

Для сравнения, в Казахстане действует более мягкий режим для иностранных водителей. Согласно пункту 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов (Постановление правительства РК № 148 от 21 января 2012 года), ограничения по срокам пребывания (90/180 дней) не распространяются на международных и транзитных водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.