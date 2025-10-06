Новые правила учета: кого в Казахстане будут отслеживать за неуплату пенсионных взносов - Минтруда

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана внесло изменения в перечень государственных органов, ответственных за предоставление данных о населении. Постановление от 29 сентября 2025 года уточняет, какие категории граждан подлежат учету в информационной системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Новые категории, подлежащие учету

Документ определяет порядок передачи данных о следующих группах граждан в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

Лица, зарегистрированные как безработные, за исключением тех, кто трудоустроен на субсидируемые рабочие места или проходит профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя. Данные передаются в информационную систему «Рынок труда».

Неработающие получатели государственных пособий : Родители или опекуны, воспитывающие детей с инвалидностью; Лица, осуществляющие уход за человеком с инвалидностью первой группы.

Информация по этим категориям поступает в автоматизированные системы «Централизованная база данных получателей пенсий и пособий» и «Организация обработки платежей».

Получатели пенсионных выплат, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме Минтруда, по этой категории данные также контролирует Судебная администрация РК.

Введена новая категория наблюдения

Перечень дополнен новой категорией:

Неработающие лица, не отчисляющие обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящиеся к кризисному или экстренному уровню социального благополучия.

Эти данные будут учитываться через аналитическое решение «Цифровая карта семьи».

Сроки вступления в силу

Постановление правительства вступает в действие с 1 января 2026 года, что позволит систематизировать учет социально уязвимых категорий населения и улучшить мониторинг их благополучия.