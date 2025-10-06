Банк ЦентрКредит предупреждает: казахстанцы могут лишиться своих счетов

АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) уведомил своих бизнес-клиентов о предстоящей процедуре закрытия текущих счетов с нулевым балансом и отсутствием активности более года. Клиентам предоставлен трехмесячный срок для активации счетов, чтобы избежать их закрытия, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
В уведомлении банк ссылается на законодательство Республики Казахстан, а именно на статьи 28 и 29 Закона «О платежах и платежных системах».
Согласно закону, БЦК вправе односторонне расторгнуть договор банковского счета при соблюдении двух условий:
На счете отсутствуют средства более одного года.
По счету не проводились никакие операции также более одного года.
Процедура закрытия будет стандартной: если в течение трех месяцев с момента публикации уведомления на счете не появится движение или пополнение, счет будет закрыт.
Закрытие неактивных счетов коснется исключительно корпоративных клиентов и предпринимателей. Личные счета физических лиц, не используемые для бизнеса, не затрагиваются.
Под ограничения подпадают:
Юридические лица (ТОО, АО и другие).
Индивидуальные предприниматели (ИП).
Лица, ведущие частную практику: адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители (ЧСИ), медиаторы.
Крестьянские и фермерские хозяйства.
Для тех предпринимателей, кто хочет сохранить свой счет, БЦК предлагает два простых способа активации:
Совершить любую операцию — достаточно пополнить счет на минимальную сумму или провести платеж/перевод.
Уведомить банк письменно о своем несогласии с прекращением деловых отношений.
Очистка базы от неактивных счетов — стандартная практика для финансовых организаций. Она позволяет снизить операционные расходы и поддерживать актуальность клиентской базы.
Ранее о подобных мерах сообщали Alatau City Bank и Freedom Bank.
Для предпринимателей это сигнал: необходимо периодически проверять активность своих счетов. Если у вас есть старый счет с нулевым балансом, который может понадобиться в будущем, стоит провести хотя бы небольшую транзакцию, чтобы он остался активным.
