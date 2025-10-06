Банк ЦентрКредит предупреждает: казахстанцы могут лишиться своих счетов

Қазақ тіліне аудару

АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) уведомил своих бизнес-клиентов о предстоящей процедуре закрытия текущих счетов с нулевым балансом и отсутствием активности более года. Клиентам предоставлен трехмесячный срок для активации счетов, чтобы избежать их закрытия, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Банк ЦентрКредит

Основания для закрытия счетов

В уведомлении банк ссылается на законодательство Республики Казахстан, а именно на статьи 28 и 29 Закона «О платежах и платежных системах».

Согласно закону, БЦК вправе односторонне расторгнуть договор банковского счета при соблюдении двух условий:

На счете отсутствуют средства более одного года.

По счету не проводились никакие операции также более одного года.

Процедура закрытия будет стандартной: если в течение трех месяцев с момента публикации уведомления на счете не появится движение или пополнение, счет будет закрыт.

Кто попадет под ограничения

Закрытие неактивных счетов коснется исключительно корпоративных клиентов и предпринимателей. Личные счета физических лиц, не используемые для бизнеса, не затрагиваются.

Под ограничения подпадают:

Юридические лица (ТОО, АО и другие).

Индивидуальные предприниматели (ИП).

Лица, ведущие частную практику: адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители (ЧСИ), медиаторы.

Крестьянские и фермерские хозяйства.

Как сохранить счет активным

Для тех предпринимателей, кто хочет сохранить свой счет, БЦК предлагает два простых способа активации:

Совершить любую операцию — достаточно пополнить счет на минимальную сумму или провести платеж/перевод. Уведомить банк письменно о своем несогласии с прекращением деловых отношений.

Почему банки закрывают «спящие» счета

Очистка базы от неактивных счетов — стандартная практика для финансовых организаций. Она позволяет снизить операционные расходы и поддерживать актуальность клиентской базы.

Ранее о подобных мерах сообщали Alatau City Bank и Freedom Bank.

Для предпринимателей это сигнал: необходимо периодически проверять активность своих счетов. Если у вас есть старый счет с нулевым балансом, который может понадобиться в будущем, стоит провести хотя бы небольшую транзакцию, чтобы он остался активным.