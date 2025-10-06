С 6 октября в Казахстане вступили в силу новые сборы на железнодорожные билеты

Қазақ тіліне аудару

С 6 октября 2025 года в стране вступили в силу новые размеры сборов при покупке, возврате и переоформлении железнодорожных билетов. Соответствующие изменения внесены в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Новые тарифы на продажу билетов

Теперь при оформлении проездных документов перевозчики взимают сбор за организацию продажи билетов. Его размер составляет 0,06 МРП, что эквивалентно 236 тенге в расчете на 2025 год.

Переоформление билетов станет дороже

Если пассажир решит изменить дату или направление поездки, ему придется оплатить 0,2 МРП (786 тенге) за переоформление билета.

Резервирование мест для групповых поездок

Новые правила также регламентируют сборы за резервирование мест в поездах:

0,2 МРП — для организованных групп взрослых пассажиров;

0,1 МРП (393 тенге) — для организованных групп детей.

Важно отметить, что при отказе от зарезервированных мест уплаченный сбор не возвращается.

Возврат и восстановление билетов

При отказе пассажира от поездки при возврате билета взимается 0,1 МРП.

Если билет утрачен или поврежден, за его восстановление необходимо оплатить 0,2 МРП (786 тенге).

Когда вступили в силу изменения

Все указанные сборы и поправки начали действовать с 6 октября 2025 года, согласно соответствующему приказу.