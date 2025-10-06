18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 12:42

С 6 октября в Казахстане вступили в силу новые сборы на железнодорожные билеты

Новости Казахстана 0 1 177

С 6 октября 2025 года в стране вступили в силу новые размеры сборов при покупке, возврате и переоформлении железнодорожных билетов. Соответствующие изменения внесены в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые тарифы на продажу билетов

Теперь при оформлении проездных документов перевозчики взимают сбор за организацию продажи билетов. Его размер составляет 0,06 МРП, что эквивалентно 236 тенге в расчете на 2025 год.

Переоформление билетов станет дороже

Если пассажир решит изменить дату или направление поездки, ему придется оплатить 0,2 МРП (786 тенге) за переоформление билета.

Резервирование мест для групповых поездок

Новые правила также регламентируют сборы за резервирование мест в поездах:

  • 0,2 МРП — для организованных групп взрослых пассажиров;

  • 0,1 МРП (393 тенге) — для организованных групп детей.

Важно отметить, что при отказе от зарезервированных мест уплаченный сбор не возвращается.

Возврат и восстановление билетов

При отказе пассажира от поездки при возврате билета взимается 0,1 МРП.
Если билет утрачен или поврежден, за его восстановление необходимо оплатить 0,2 МРП (786 тенге).

Когда вступили в силу изменения

Все указанные сборы и поправки начали действовать с 6 октября 2025 года, согласно соответствующему приказу.

1
14
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?