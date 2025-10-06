Трудовая книжка в Казахстане - ключевой документ: важное заявление от Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили гражданам о значении трудовой книжки и разъяснили, в каких случаях этот документ остается необходимым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам главного эксперта Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Жениса Рустемова, трудовая книжка является ключевым документом, фиксирующим трудовую деятельность гражданина.
Она содержит сведения о:
приеме на работу,
переводе на другую должность,
прекращении трудового договора.
Эксперт отметил, что при трудоустройстве граждане должны предъявлять трудовую книжку как документ, подтверждающий наличие стажа и опыта работы по профессии или квалификации.
«Трудовая книжка предоставляется при приеме на работу как основной документ, подтверждающий трудовую деятельность для лиц, имеющих трудовой стаж», — подчеркнул Женис Рустемов.
Минтруда также напомнило, что в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, трудовой стаж до 1 января 1998 года, необходимый для назначения пенсионных выплат по возрасту, подтверждается трудовой книжкой.
Если документ утерян или в нем отсутствуют нужные записи, стаж может быть установлен:
на основании других официальных документов, подтверждающих факт работы;
либо по решению суда.
С 4 мая 2020 года в Трудовой кодекс Казахстана внесены изменения, обязавшие работодателей вносить данные о заключении и прекращении трудовых договоров в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД).
Эта мера направлена на цифровизацию и прозрачность кадрового учета, что позволяет фиксировать трудовую деятельность работников в электронной форме.
«С 2020 года трудовая деятельность работников может подтверждаться не только документами, установленными статьей 35 Трудового кодекса, но и сведениями из Единой системы учета трудовых договоров», — отметил представитель Минтруда.
Таким образом, сегодня трудовая книжка сохраняет значение для подтверждения стажа, особенно за периоды до внедрения электронной системы.
Одновременно государство активно развивает цифровые формы учета, позволяющие гражданам и работодателям упростить доступ к информации о трудовой деятельности и избежать потери данных.
