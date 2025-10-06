Трудовая книжка в Казахстане - ключевой документ: важное заявление от Минтруда

Қазақ тіліне аудару

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили гражданам о значении трудовой книжки и разъяснили, в каких случаях этот документ остается необходимым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazlenta.kz

Основной документ для подтверждения трудового стажа

По словам главного эксперта Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Жениса Рустемова, трудовая книжка является ключевым документом, фиксирующим трудовую деятельность гражданина.

Она содержит сведения о:

приеме на работу,

переводе на другую должность,

прекращении трудового договора.

Эксперт отметил, что при трудоустройстве граждане должны предъявлять трудовую книжку как документ, подтверждающий наличие стажа и опыта работы по профессии или квалификации.

«Трудовая книжка предоставляется при приеме на работу как основной документ, подтверждающий трудовую деятельность для лиц, имеющих трудовой стаж», — подчеркнул Женис Рустемов.

Подтверждение стажа до 1998 года

Минтруда также напомнило, что в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, трудовой стаж до 1 января 1998 года, необходимый для назначения пенсионных выплат по возрасту, подтверждается трудовой книжкой.

Если документ утерян или в нем отсутствуют нужные записи, стаж может быть установлен:

на основании других официальных документов, подтверждающих факт работы;

либо по решению суда.

Электронный учет трудовых договоров

С 4 мая 2020 года в Трудовой кодекс Казахстана внесены изменения, обязавшие работодателей вносить данные о заключении и прекращении трудовых договоров в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД).

Эта мера направлена на цифровизацию и прозрачность кадрового учета, что позволяет фиксировать трудовую деятельность работников в электронной форме.

«С 2020 года трудовая деятельность работников может подтверждаться не только документами, установленными статьей 35 Трудового кодекса, но и сведениями из Единой системы учета трудовых договоров», — отметил представитель Минтруда.

Бумажная и электронная формы: взаимодополняющие инструменты

Таким образом, сегодня трудовая книжка сохраняет значение для подтверждения стажа, особенно за периоды до внедрения электронной системы.

Одновременно государство активно развивает цифровые формы учета, позволяющие гражданам и работодателям упростить доступ к информации о трудовой деятельности и избежать потери данных.