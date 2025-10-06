Громкий скандал в хоккее: задержан начальник клуба «Кулагер»

Қазақ тіліне аудару

Начальник хоккейной команды «Кулагер» Сергей Филь был задержан по подозрению в совершении мошенничества. Информацию подтвердили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области (ДП СКО), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: "Құлагер" ХК

Подозрение в хищениях и начало расследования

По данным полиции, 45-летний житель Астаны подозревается в мошенничестве, совершенном в отношении двух и более лиц. На данный момент он помещен в изолятор временного содержания.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводится досудебное расследование. Иные сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК», — сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Следствие продолжается, а подробности дела пока не раскрываются.

Обвинения со стороны хоккеистов

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько игроков «Кулагера» обратились в полицию, заявив о возможных неправомерных действиях Сергея Филя.

По словам хоккеистов, руководитель якобы собирал с них деньги под различными предлогами.

Реакция руководства клуба

Директор клуба Игорь Шерстов подтвердил, что Сергей Филь был принят на работу в декабре прошлого года. Однако с 24 сентября он перестал выходить на связь и не появлялся на рабочем месте.

«Во время его поисков были выявлены факты, указывающие на возможное мошенничество», — отметил Шерстов.

Действия полиции

После поступления заявлений от нескольких человек полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и начали оперативно-следственные мероприятия.

В результате подозреваемого удалось установить и задержать. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и круг пострадавших.

Контекст:

Хоккейный клуб «Кулагер» представляет Северо-Казахстанскую область и выступает в чемпионате Казахстана. Скандал с задержанием начальника стал одним из самых громких инцидентов в отечественном хоккее за последнее время.