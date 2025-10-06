В октябре "Отбасы банк" запускает масштабное распределение жилья для очередников в Казахстане

Отбасы банк объявил о старте процесса распределения арендных и кредитных квартир среди граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Первые уведомления начнут рассылаться уже в октябре — они поступят в виде SMS-сообщений, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Чтобы не пропустить приглашение на участие в отборе, гражданам необходимо заранее выполнить несколько действий, связанных с подтверждением данных.
Для участия в распределении важно, чтобы очередник дал согласие на сбор и обработку персональных данных и убедился, что его номер телефона зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Без этих условий уведомление не придёт.
Это обязательное требование для всех участников программы.
Чтобы подписать согласие, нужно:
Зайти на сайт orken.otbasybank.kz
Авторизоваться с помощью ЭЦП.
Ознакомиться с текстом согласия и поставить отметку о согласии.
Нажать кнопку «Подписать ЭЦП».
Если возникнут сложности, можно обратиться в зоны самообслуживания в ЦОНах или отделения Отбасы банка, где специалисты помогут пройти процедуру.
SMS-уведомление придёт только на тот номер, который привязан к вашему ИИН в Базе мобильных граждан. Если номер устарел или не зарегистрирован, есть риск пропустить сообщение.
Проверить и обновить данные можно двумя способами:
Через личный кабинет на сайте eGov.kz (с использованием ЭЦП).
Перейдя по специальной ссылке, где достаточно ввести ИИН.
Для обновления данных:
Авторизуйтесь на сайте или в приложении eGov Mobile.
Откройте свой профиль и проверьте номер телефона.
При необходимости измените его и подтвердите через SMS-код от 1414.
После подтверждения номер будет официально закреплён за вашим ИИН, и все уведомления от Отбасы банка будут приходить именно на него.
На данный момент Отбасы банк заключает соглашения с акиматами о передаче готовых жилых объектов. После этого начнётся этап распределения.
Квартиры будут предлагаться по двум основным направлениям:
Арендное жильё — без необходимости выкупа.
Кредитное жильё — со ставками 2,5% годовых и первоначальным взносом 10%.
Распределение квартир будет проходить по дате постановки в очередь и по уровню дохода заявителя.
Если доходы не подтверждены или данные устарели, участие в распределении может быть отклонено.
Напомним, с 24 мая 2025 года ведение очереди на жильё было полностью передано Отбасы банку.
Ранее этим занимались местные акиматы, но теперь все сведения объединены в единую базу на платформе orken.otbasybank.kz.
Сегодня в очереди числится около 1 миллиона человек:
650 тысяч — данные, переданные из акиматов;
около 300 тысяч — новые заявители, зарегистрированные через систему банка.
Переход к централизованной электронной системе учёта делает процесс более прозрачным и удобным. Очередники смогут самостоятельно следить за статусом своих заявок и своевременно получать уведомления о распределении жилья.
Для многих это станет важным шагом к получению долгожданной квартиры уже в ближайшие месяцы.
