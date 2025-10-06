В октябре "Отбасы банк" запускает масштабное распределение жилья для очередников в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Отбасы банк объявил о старте процесса распределения арендных и кредитных квартир среди граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Первые уведомления начнут рассылаться уже в октябре — они поступят в виде SMS-сообщений, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: krisha.kz

Чтобы не пропустить приглашение на участие в отборе, гражданам необходимо заранее выполнить несколько действий, связанных с подтверждением данных.

Как получить уведомление от Отбасы банка

Для участия в распределении важно, чтобы очередник дал согласие на сбор и обработку персональных данных и убедился, что его номер телефона зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Без этих условий уведомление не придёт.

1. Подписание согласия на обработку персональных данных

Это обязательное требование для всех участников программы.

Чтобы подписать согласие, нужно:

Зайти на сайт orken.otbasybank.kz

Авторизоваться с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с текстом согласия и поставить отметку о согласии.

Нажать кнопку «Подписать ЭЦП».

Если возникнут сложности, можно обратиться в зоны самообслуживания в ЦОНах или отделения Отбасы банка, где специалисты помогут пройти процедуру.

2. Проверка номера телефона в Базе мобильных граждан

SMS-уведомление придёт только на тот номер, который привязан к вашему ИИН в Базе мобильных граждан. Если номер устарел или не зарегистрирован, есть риск пропустить сообщение.

Проверить и обновить данные можно двумя способами:

Через личный кабинет на сайте eGov.kz (с использованием ЭЦП).

Перейдя по специальной ссылке, где достаточно ввести ИИН.

Для обновления данных:

Авторизуйтесь на сайте или в приложении eGov Mobile .

Откройте свой профиль и проверьте номер телефона.

При необходимости измените его и подтвердите через SMS-код от 1414.

После подтверждения номер будет официально закреплён за вашим ИИН, и все уведомления от Отбасы банка будут приходить именно на него.

Когда начнётся распределение квартир

На данный момент Отбасы банк заключает соглашения с акиматами о передаче готовых жилых объектов. После этого начнётся этап распределения.

Квартиры будут предлагаться по двум основным направлениям:

Арендное жильё — без необходимости выкупа.

Кредитное жильё — со ставками 2,5% годовых и первоначальным взносом 10%.

Как будут определять получателей

Распределение квартир будет проходить по дате постановки в очередь и по уровню дохода заявителя.

Если доходы не подтверждены или данные устарели, участие в распределении может быть отклонено.

Новая система учёта очередников

Напомним, с 24 мая 2025 года ведение очереди на жильё было полностью передано Отбасы банку.

Ранее этим занимались местные акиматы, но теперь все сведения объединены в единую базу на платформе orken.otbasybank.kz.

Сегодня в очереди числится около 1 миллиона человек:

650 тысяч — данные, переданные из акиматов;

около 300 тысяч — новые заявители, зарегистрированные через систему банка.

Что это значит для граждан

Переход к централизованной электронной системе учёта делает процесс более прозрачным и удобным. Очередники смогут самостоятельно следить за статусом своих заявок и своевременно получать уведомления о распределении жилья.

Для многих это станет важным шагом к получению долгожданной квартиры уже в ближайшие месяцы.