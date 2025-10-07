Минфин будет собирать данные о казахстанцах, получающих деньги из-за рубежа

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируется создание единой базы данных граждан, получающих финансовую поддержку из-за рубежа. Проект соответствующего приказа Министерства финансов был опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.

Фото: BernardaSV/Getty Images

Кто попадет в базу

Согласно документу, сведения о получении денег или иного имущества от иностранных организаций, граждан других стран и лиц без гражданства должны будут предоставлять:

казахстанские граждане;

структурные подразделения юридических лиц;

организации, получающие иностранное финансирование.

Цель и задачи проекта

В проекте приказа Минфина отмечается, что создание базы преследует несколько целей:

установить порядок и сроки предоставления сведений о поступлении и расходовании иностранных средств;

определить формы отчетности и уведомления органов государственных доходов;

сформировать централизованную базу данных для систематизации информации.

Разработчики уверены, что единые правила повысят прозрачность финансовых потоков и обеспечат правовую определённость. Это также позволит снизить риски теневой экономики и укрепить национальную безопасность.

Связь с новым Налоговым кодексом

Проект приказа разрабатывается в рамках нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Сейчас в Казахстане уже существует реестр лиц, получивших деньги или имущество из иностранных источников, который ведётся с 2022 года. По планам Минфина, единая база станет более комплексной и централизованной. Вопрос о том, будет ли она открыта для публики, пока остаётся открытым.