07.10.2025, 06:08

Пациент умер: в Казахстане подозревают врача в проведении операции в состоянии алкогольного опьянения

Новости Казахстана

В Костанайской области Казахстана заведующего нейрохирургическим отделением подозревают в том, что он якобы оперировал пациента в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Скандальное видео из Аркалыка

В социальных сетях появилось видео, снятое жителями Аркалыка. На кадрах видно, как родственники пациента, скончавшегося во время операции, останавливают спецавтомобиль, на котором врач приехал для экстренной помощи.

Автор видео достает из машины пакет с пустыми бутылками из-под пива. Позже сам врач проходит медицинское освидетельствование: прибор фиксирует у него 3,06 промилле алкоголя. Сам нейрохирург утверждает, что не был пьян.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

История пациента и действия семьи

Дочь погибшего пациента Асель Оспанова рассказала, что отец жаловался на сильные головные боли, а ранее он упал и получил гематому. Врачи заверили семью, что операция несложная, и для её проведения специально приехал нейрохирург из Костаная.

"Братишка говорит, что до операции хирург вел себя неадекватно, но он не подумал, что тот пьян. После смерти отца он остановил машину и стал снимать состояние врача на видео, затем вызвал полицию. Врач продолжал утверждать, что не пил. Якобы выпил два бокала вина, но прибор показал 3,06 промилле, чтобы такое набрать, нужно пить неделю", — рассказывает Асель Оспанова.

Комментарий медиков и проверка

В Костанайской областной станции скорой помощи сообщили, что врача доставили в Аркалык спецтранспортом для оказания помощи пациенту.

Исполняющий обязанности главного врача станции Олег Мелешенко отметил:

"Открыта проверка, необходимо дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы. В операционной работает вся бригада: нейрохирург, анестезиолог, ассистирующий хирург и медсестры. Любой желающий туда не зайдет, поэтому важно изучить состав бригады во время операции".

Медики выразили соболезнования родственникам пациента. На время разбирательства врач отстранен от работы.

Мнение профсоюза

Председатель КОФ "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения Senim" Татьяна Булгацевич отметила:

"В операционной большое количество людей. Скрыть или сохранить в тайне неадекватное состояние врача невозможно. Если бы кто-то заметил алкогольное опьянение, пациента не допустили бы к операции".

Расследование полиции

В полиции Костанайской области подтвердили, что по факту смерти пациента начато досудебное расследование. Ведутся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не разглашается.




