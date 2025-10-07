Кто станет новым тренером казахстанской сборной по футболу

Қазақ тіліне аудару

Сборная Казахстана по футболу получит нового наставника. Руководство команды достигло соглашения с польским тренером Михалом Пробежем , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL

Подтверждение информации и детали контракта

Информацию о назначении Пробежа подтвердил польский спортивный портал Kanalsportowy.pl, ссылаясь на журналиста Матеуша Борека:

"Бывший главный тренер сборной Польши достиг соглашения с Казахстанской федерацией футбола о начале сотрудничества. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, но детали контракта пока не разглашаются."

Карьера Михала Пробежа

Михал Пробеж возглавлял сборную Польши в период с 2023 по 2025 год. Его международный опыт включает работу за пределами Польши только с греческим клубом "Арис".

Причины смены наставника сборной Казахстана

До Пробежа пост главного тренера занимал Али Алиев, который подал в отставку 8 сентября 2025 года после крупного поражения от сборной Бельгии со счетом 6:0. Временно руководство командой взял на себя Талгат Байсуфинов.