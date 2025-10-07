18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.10.2025, 07:34

Нововведения 2026 года в госорганах: кто останется без работы

Новости Казахстана

В Казахстане утверждены новые правила приёма на работу и увольнения сотрудников государственных предприятий. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: sprosi-sam.ru
Фото: sprosi-sam.ru

Документ определяет порядок трудовых отношений, включая приём на работу, конкурсный отбор, увольнение, поощрения и наложение взысканий. Новый порядок начнёт действовать с 1 июля 2026 года.

Важно отметить, что изменения не распространяются на гражданских служащих казённых предприятий.

Приём на работу: назначение и конкурс

Работники государственных предприятий могут приниматься на работу двумя способами:

  1. Назначение работодателем — возможно только если кандидат соответствует квалификационным требованиям.

  2. Через конкурс — проводится на вакантные или временно вакантные должности, утверждённые руководителем предприятия.

Оформление приёма на работу осуществляется трудовым договором и соответствующим приказом.

Конкурс на вакансию: порядок проведения

  • Конкурс объявляется на сайте предприятия и уполномоченного органа не менее чем за 15 дней до окончания приёма документов.

  • В объявлении указываются:

    • Название предприятия и контакты

    • Должность, обязанности и условия работы, включая оплату труда

    • Требования к кандидатам

    • Срок подачи документов и место собеседования

Необходимые документы для участия

Для участия в конкурсе кандидат должен предоставить:

  • Заявление на участие

  • Удостоверение личности

  • Резюме или автобиографию

  • Документы об образовании

  • Подтверждение трудового стажа (при наличии)

  • Медицинскую справку (не старше года)

  • Справку об отсутствии судимости за коррупционные преступления

При желании можно приложить дополнительные документы — дипломы, рекомендации и другие подтверждения квалификации.

Важно: неполный пакет документов является основанием для отказа в участии.

Этапы конкурсного отбора

Конкурс включает несколько ключевых этапов:

  1. Проверка документов и квалификации кандидатов

  2. Собеседование — может проводиться очно или онлайн

  3. Подведение итогов и решение комиссии

Комиссия конкурса состоит минимум из 5 человек. К собеседованию допускаются только кандидаты, прошедшие квалификационную проверку.

Решение комиссии принимается большинством голосов, при равенстве решает председатель. Итоги оформляются протоколом и сообщаются кандидатам в течение трёх дней. Победителю предлагают заключить трудовой договор.

Права кандидатов и доступ к информации

  • Кандидаты имеют право ознакомиться с документами конкурса и решениями комиссии.

  • В случае несогласия с результатами можно подать жалобу в установленном порядке.

Увольнение, поощрения и дисциплинарные меры

  • Увольнение работников проводится по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

  • Руководитель имеет право:

    • Поощрять сотрудников

    • Применять дисциплинарные взыскания

    • Привлекать к материальной ответственности в соответствии с законом

