Нововведения 2026 года в госорганах: кто останется без работы

В Казахстане утверждены новые правила приёма на работу и увольнения сотрудников государственных предприятий. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: sprosi-sam.ru

Документ определяет порядок трудовых отношений, включая приём на работу, конкурсный отбор, увольнение, поощрения и наложение взысканий. Новый порядок начнёт действовать с 1 июля 2026 года.

Важно отметить, что изменения не распространяются на гражданских служащих казённых предприятий.

Приём на работу: назначение и конкурс

Работники государственных предприятий могут приниматься на работу двумя способами:

Назначение работодателем — возможно только если кандидат соответствует квалификационным требованиям. Через конкурс — проводится на вакантные или временно вакантные должности, утверждённые руководителем предприятия.

Оформление приёма на работу осуществляется трудовым договором и соответствующим приказом.

Конкурс на вакансию: порядок проведения

Конкурс объявляется на сайте предприятия и уполномоченного органа не менее чем за 15 дней до окончания приёма документов .

В объявлении указываются: Название предприятия и контакты Должность, обязанности и условия работы, включая оплату труда Требования к кандидатам Срок подачи документов и место собеседования



Необходимые документы для участия

Для участия в конкурсе кандидат должен предоставить:

Заявление на участие

Удостоверение личности

Резюме или автобиографию

Документы об образовании

Подтверждение трудового стажа (при наличии)

Медицинскую справку (не старше года)

Справку об отсутствии судимости за коррупционные преступления

При желании можно приложить дополнительные документы — дипломы, рекомендации и другие подтверждения квалификации.

Важно: неполный пакет документов является основанием для отказа в участии.

Этапы конкурсного отбора

Конкурс включает несколько ключевых этапов:

Проверка документов и квалификации кандидатов Собеседование — может проводиться очно или онлайн Подведение итогов и решение комиссии

Комиссия конкурса состоит минимум из 5 человек. К собеседованию допускаются только кандидаты, прошедшие квалификационную проверку.

Решение комиссии принимается большинством голосов, при равенстве решает председатель. Итоги оформляются протоколом и сообщаются кандидатам в течение трёх дней. Победителю предлагают заключить трудовой договор.

Права кандидатов и доступ к информации

Кандидаты имеют право ознакомиться с документами конкурса и решениями комиссии .

В случае несогласия с результатами можно подать жалобу в установленном порядке.

Увольнение, поощрения и дисциплинарные меры