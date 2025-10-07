В каких регионах пропадают миллиарды и куда ушли деньги казахстанских налогоплательщиков

Қазақ тіліне аудару

Высшая аудиторская палата Казахстана представила отчет о деятельности ревизионных комиссий за первые шесть месяцев 2025 года. Проверки выявили финансовые нарушения на сумму, близкую к триллиону тенге, среди акиматов, коммунальных предприятий и прочих организаций, финансируемых из местных бюджетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Масштаб проверок и выявленные нарушения

В первом полугодии 2025 года ревизионные комиссии провели 121 аудиторскую проверку 892 государственных и квазигосударственных структур. Всего аудиторам удалось проследить использование 1,4 триллиона тенге бюджетных средств.

Что такое ревизионная комиссия?

Это орган внешнего аудита на местном уровне. Комиссия контролирует исполнение бюджета области, города или района, проверяя акиматы, коммунальные предприятия, школы, больницы и другие учреждения.

По итогам проверок были выявлены нарушения на 962,2 миллиарда тенге — почти 70% от проверенной суммы. Среди основных проблем:

Финансовые нарушения: 298,3 млрд тенге

Неэффективное использование средств: 198,9 млрд тенге

Неэффективное планирование: 472 млрд тенге

Финансовые нарушения включают ошибки и незаконные операции с деньгами: неправильное оформление расходов, нецелевое использование средств, завышение стоимости работ и другие нарушения.

Регионы с наибольшими нарушениями

Аудиторы предоставили данные по регионам с самыми крупными финансовыми нарушениями:

Западно-Казахстанская область: 76 млрд тенге

Кызылординская область: 56 млрд тенге

Акмолинская область: 55,8 млрд тенге

Крупнейшие города:

Астана: 23,3 млрд тенге

Алматы: 13,8 млрд тенге

Шымкент: 20,5 млрд тенге

По итогам проверок ревизионные комиссии выдали 587 рекомендаций и 2 823 предписания по устранению нарушений. На данный момент исполнено чуть больше половины из них. В ходе работы удалось восстановить 214,5 млрд тенге, что составляет около 22% от общей суммы выявленных нарушений.

Сравнение с прошлым годом

Для понимания динамики рассмотрим данные за 2024 год. Тогда аудиторы выявили нарушения на 1,2 триллиона тенге. Таким образом, нарушения за первое полугодие 2025 года составили около 80% от уровня всего прошлого года.

Виды нарушений в 2024 году:

Неэффективное использование: 518 млрд тенге

Неэффективное планирование: 563,7 млрд тенге

Финансовые нарушения: 216,9 млрд тенге

То есть только за первое полугодие 2025 года финансовые нарушения превысили показатели всего прошлого года на 81,4 млрд тенге.

Лидеры по финансовым нарушениям в 2024 году:

Астана — 35,9 млрд тенге

Жамбылская область — 31 млрд тенге

Павлодарская область — 30,5 млрд тенге

Для сравнения: в Алматы выявили нарушения на 25,6 млрд тенге, а в Шымкенте — всего на 100 млн тенге.

За 2024 год благодаря проверкам удалось вернуть 844,4 млрд тенге (около 70% от выявленных нарушений), но 355,6 млрд тенге так и не были восстановлены.

Потери бюджетных средств за два года

Итог: за 2024–2025 годы ревизионные комиссии выявили нарушения почти на 2,4 триллиона тенге, из которых вернуть удалось чуть больше половины. Это означает, что сотни миллиардов тенге — средства для региональных проектов, школ, больниц и инфраструктуры — по сути, были потеряны или использованы не по назначению.

Масштаб нарушений показывает, что проблемы с расходованием и контролем бюджетов на местах остаются одними из самых острых.

Примеры крупных нарушений в 2025 году