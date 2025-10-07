18+
07.10.2025, 09:31

По обе стороны моря: взаимные интересы Казахстана и Азербайджана

Новости Казахстана 0 443

С начала 2025 года в Азербайджане отмечается рост популярности казахстанской продукции: особенно востребованы шоколад и йогурт. Поставки этих товаров существенно увеличились по сравнению с прошлым годом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба МИД РК
Фото: пресс-служба МИД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Торговый обмен 2025 года: цифры и динамика

С января по август 2025 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил 343,3 млн долларов, что на 2,8% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

  • Экспорт из Казахстана составил 791,8 тыс. тонн — в 2,2 раза больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

  • В денежном выражении экспорт, наоборот, снизился на 9,2%, до 290,8 млн долларов.

Лидеры экспорта

  • Рис: почти в 4 раза больше — 5,4 тыс. тонн.

  • Шоколад: 692,6 тонн (+1,7 раза).

  • Йогурт: 1,4 тыс. тонн (+1,5 раза).

  • Пшеница: 525 тыс. тонн — впервые зафиксирован экспорт.

  • Нефть: 194,8 тыс. тонн (+2,5%).

  • Косметика и средства для волос: 875,8 тонны (+26,6%).

  • Прочие позиции: один турбореактивный двигатель ($22,8 млн) и 3,4 тыс. инвалидных колясок ($2 млн) — аналогичные поставки отсутствовали в прошлом году.

Спад поставок

  • Локомотивы и вагоны: 4 ед., на 1,5 раза меньше.

  • Электроаккумуляторы: 1,6 тыс. тонн (-8,3%).

Импорт из Азербайджана: рост стоимости, снижение объема

  • Стоимость импорта выросла в 1,6 раза, до 52,5 млн долларов.

  • Объем поставок сократился на 16%, до 22,5 тыс. тонн.

Основные позиции импорта

  • Мешки и пакеты: 484 тонны (-1,8%).

  • Прутки и профили из алюминия: 446 тонн (-32,1%).

  • Животные и насекомые (лягушки, улитки, пиявки, энтомофаги): 25 тыс. особей, почти в 6 раз меньше.

  • Фрукты (яблоки, груши, персики, клубника, хурма): 3,9 тыс. тонн (-5,8%).

  • Лесной орех: 40 тонн, уменьшение в 3 раза.

Рост спроса на мясо и рыбу

Особое внимание стоит уделить увеличению импорта конины и рыбы — 436,4 тонны, что восемь раз больше по сравнению с прошлым годом.

  • Трубы и профили из черных металлов: 8,7 тыс. тонн (+16,7%).

  • Мебель: 158,4 тонны (+15,8%).

  • Турбореактивный двигатель: стоимостью $25 млн.

