По обе стороны моря: взаимные интересы Казахстана и Азербайджана

С начала 2025 года в Азербайджане отмечается рост популярности казахстанской продукции: особенно востребованы шоколад и йогурт. Поставки этих товаров существенно увеличились по сравнению с прошлым годом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба МИД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Торговый обмен 2025 года: цифры и динамика

С января по август 2025 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил 343,3 млн долларов, что на 2,8% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

Экспорт из Казахстана составил 791,8 тыс. тонн — в 2,2 раза больше , чем за первые восемь месяцев прошлого года.

В денежном выражении экспорт, наоборот, снизился на 9,2%, до 290,8 млн долларов.

Лидеры экспорта

Рис : почти в 4 раза больше — 5,4 тыс. тонн.

Шоколад : 692,6 тонн (+1,7 раза).

Йогурт : 1,4 тыс. тонн (+1,5 раза).

Пшеница : 525 тыс. тонн — впервые зафиксирован экспорт.

Нефть : 194,8 тыс. тонн (+2,5%).

Косметика и средства для волос : 875,8 тонны (+26,6%).

Прочие позиции: один турбореактивный двигатель ($22,8 млн) и 3,4 тыс. инвалидных колясок ($2 млн) — аналогичные поставки отсутствовали в прошлом году.

Спад поставок

Локомотивы и вагоны : 4 ед., на 1,5 раза меньше.

Электроаккумуляторы: 1,6 тыс. тонн (-8,3%).

Импорт из Азербайджана: рост стоимости, снижение объема

Стоимость импорта выросла в 1,6 раза , до 52,5 млн долларов.

Объем поставок сократился на 16%, до 22,5 тыс. тонн.

Основные позиции импорта

Мешки и пакеты : 484 тонны (-1,8%).

Прутки и профили из алюминия : 446 тонн (-32,1%).

Животные и насекомые (лягушки, улитки, пиявки, энтомофаги): 25 тыс. особей, почти в 6 раз меньше.

Фрукты (яблоки, груши, персики, клубника, хурма): 3,9 тыс. тонн (-5,8%).

Лесной орех: 40 тонн, уменьшение в 3 раза.

Рост спроса на мясо и рыбу

Особое внимание стоит уделить увеличению импорта конины и рыбы — 436,4 тонны, что восемь раз больше по сравнению с прошлым годом.