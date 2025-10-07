18+
07.10.2025, 10:39

Куда направляются миллиарды казахстанцев: отчёт Нацбанка

Новости Казахстана 0 684

Национальный банк Казахстана опубликовал аналитический отчет о состоянии рынка платежных услуг за первое полугодие 2025 года. Документ подробно описывает тенденции в использовании банковских сервисов, объемы денежных переводов и структуру платежной инфраструктуры по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: uzone.id
Фото: uzone.id

Рекордное число POS-терминалов в Казахстане

По состоянию на 1 июля 2025 года в стране насчитывается 1,357 млн POS-терминалов, обслуживающих 1,146 млн торговых точек. Количество предпринимателей, использующих терминалы, составило 910,7 тыс. человек.

Ключевые моменты:

  • Рост терминалов на 17% по сравнению с прошлым годом.

  • На 1000 жителей приходится 97 терминалов (в 2024 году – 84).

  • Наибольшая концентрация POS-терминалов в Алматы, Астане и Карагандинской области – около 40% от общего числа.

Карты и онлайн-банкинг: по 4 на каждого

Активные пользователи онлайн-банкинга (интернет и мобильные приложения) выросли на 12% и достигли 27,1 млн человек.

Что касается платежных карт:

  • В обращении 81,7 млн карт, из которых 41,3 млн активны (используются хотя бы раз в месяц).

  • На одного казахстанца в среднем приходится 4 карты, из них 2 активные.

Объемы платежей и снятия наличных

В первом полугодии 2025 года:

  • Совершено 6,8 млрд платежей и переводов на сумму 100,7 трлн тенге (+12% по количеству и +19% по сумме к аналогичному периоду 2024 года).

  • Безналичные операции составляют 98,3% по количеству и 87% по объему всех транзакций населения.

  • Снятие наличных снизилось по количеству (-4%), но выросло по объему (+9%).

  • Средний чек обналички увеличился с 98 тыс. до 112 тыс. тенге.

Международные переводы: тренд к снижению

Общий объем отправленных через системы международных переводов транзакций за первое полугодие составил 854,8 тыс. на сумму 337,8 млрд тенге, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году.

Разделение по направлениям:

  • Переводы за границу – 805 тыс. транзакций на 321,2 млрд тенге, снижение на 16,3%.

  • Основные системы: «Золотая Корона» и Western Union – 80% всех операций.

  • 99,9% получателей использовали переводы как безвозмездные средства.

Основные направления денежных переводов

Куда казахстанцы чаще всего отправляют деньги:

  1. Россия – 31,7% объема переводов

  2. Узбекистан – 29,7%

  3. Турция – 18,2%

  4. Грузия – 6%

  5. Кыргызстан – 3,3%

Средняя сумма одного перевода за рубеж составила 398,9 тыс. тенге.

Что касается входящих переводов:

  • Объем снизился на 12,5%, составив 304,9 тыс. транзакций на 105,4 млрд тенге.

  • Основные страны-отправители:

    • Россия – 24%

    • США – 14,9%

    • Узбекистан – 10,3%

    • Турция – 9,5%

    • Германия – 7,7%

  • Средняя сумма одного перевода в Казахстан – 345,6 тыс. тенге.

