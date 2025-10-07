18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.10.2025, 11:31

Блогершу из Атырау вывезли на кладбище и избили

Новости Казахстана 0 728

25-летняя жительница Атырау заявила о том, что стала объектом нападения со стороны организаторов туристической поездки, которая так и не состоялась. По словам женщины, ее вывезли за пределы города на кладбище, где избили и оскорбили, сообщает Lada.kz со ссылкой на Halyqstan.

Фото: телеграм-канал HALYQSTAN
Фото: телеграм-канал HALYQSTAN

История поездки и предоплата

Блогер рассказала, что изначально согласилась прорекламировать тур в Стамбул и внесла предоплату в размере 100 тысяч тенге. После публикации информации в Instagram на нее вышли другие подписчики, оплатившие участие в поездке. Однако тур в итоге так и не состоялся.

Когда девушка потребовала возврат средств, ей не только отказали, но и начали поступать угрозы.

Ложная встреча и нападение

По данным Halyqstan, две другие девушки пригласили блогера на встречу под предлогом «поговорить». Вместо этого пострадавшую вывезли на кладбище за город, где, по ее словам, избили и оскорбляли.

«Меня обманули, избили и унизили. Я хочу, чтобы виновные понесли наказание, закон должен быть одинаковым для всех», – заявила потерпевшая.

Реакция полиции и расследование

Корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Атырауского департамента полиции. В ведомстве подтвердили, что жительница Атырау обратилась с заявлением о причинении телесных повреждений знакомыми ей лицами.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены и доставлены в полицию», – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий: изымаются видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели и проводятся очные ставки. Все доводы заявительницы будут тщательно проверены, а действия всех участников конфликта получат надлежащую правовую оценку.

Следствие находится под личным контролем руководства региональной полиции.

