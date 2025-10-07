18+
07.10.2025, 12:47

Министр здравоохранения рассказала, сколько реально получают врачи в Казахстане

Новости Казахстана 0 614

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о значительном росте заработной платы врачей в стране. По её словам, увеличение финансирования здравоохранения напрямую отражается на доступности медицинских услуг для населения и улучшении условий труда медицинских работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Минздрав РК
Фото: Минздрав РК

Рост медицинских расходов на одного жителя

Альназарова отметила, что за последние семь лет государственные расходы на здравоохранение на одного казахстанца увеличились более чем в два с половиной раза — с 98 тысяч тенге до 258 тысяч тенге. Это означает, что государство направляет на здравоохранение значительно больше ресурсов, что позволяет расширять доступ к качественной медицинской помощи по всей стране.

Средняя зарплата медицинских работников

По словам министра, повышение финансирования напрямую повлияло на рост заработной платы медперсонала:

  • Средняя зарплата всех сотрудников медицинской сферы выросла почти в 2,5 раза.

  • Врачи получили наибольший прирост — их зарплата увеличилась в 2,8 раза, со 159 тысяч тенге до 442 тысяч тенге.

Такое повышение, по мнению Альназаровой, позволит стимулировать специалистов оставаться в профессии и привлекать новых работников в систему здравоохранения.

Влияние ОСМС на финансирование отрасли

Министр также подчеркнула роль обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в увеличении финансирования отрасли. После запуска ОСМС среднегодовой темп прироста финансирования здравоохранения вырос более чем в два раза.

Это, по её словам, способствовало:

  • притоку инвестиций в медицинскую сферу;

  • увеличению интереса частных инвесторов к развитию медицинских услуг;

  • созданию дополнительных возможностей для модернизации инфраструктуры и повышения качества обслуживания пациентов.

Итог

Повышение зарплат врачей и расширение финансирования отрасли — часть комплексной стратегии государства по улучшению системы здравоохранения. По словам министра, такие меры делают медицинские услуги более доступными для населения и создают благоприятные условия труда для медиков, что важно для устойчивого развития отрасли в будущем.

