Когда категорически нельзя сообщать код от 1414: предупреждение для казахстанцев

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и один из них связан с кодами, поступающими от официального номера 1414. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников ЦОНов, требуют назвать полученный по SMS код. Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» напомнила, в каких ситуациях категорически нельзя разглашать этот код, сообщает Lada.kz.
Контакт-центр 1414 оказывает гражданам консультационные услуги по основным государственным сервисам. Среди них:
консультации по госуслугам;
поддержка пользователей систем eOtinish и ePetition.
Все официальные уведомления приходят в виде SMS и дублируются в приложении электронного правительства, подчеркнули в корпорации.
Важно помнить: операторы Единого контакт-центра никогда не требуют действий, выходящих за рамки консультаций.
Они не имеют права:
запрашивать код из SMS;
предлагать оплатить услугу онлайн;
просить установить сторонние программы.
Если вам поступил подобный звонок — это однозначно мошенники.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил кибербезопасности:
Никогда не сообщайте коды и личные данные из SMS.
Не переходите по подозрительным ссылкам.
Не скачивайте сторонние “защитные” приложения.
Если вы все же сообщили код мошенникам, стоит действовать незамедлительно.
В «Правительстве для граждан» советуют воспользоваться услугой добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов — это поможет предотвратить оформление кредитов на ваше имя.
Коды от 1414 — это личная информация, равная вашему электронному ключу или подписи.
Сообщать их кому-либо, даже если звонящий представляется государственным служащим, строго запрещено.
