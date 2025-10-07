18+
07.10.2025, 13:31

Когда категорически нельзя сообщать код от 1414: предупреждение для казахстанцев

Новости Казахстана

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и один из них связан с кодами, поступающими от официального номера 1414. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников ЦОНов, требуют назвать полученный по SMS код. Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» напомнила, в каких ситуациях категорически нельзя разглашать этот код, сообщает Lada.kz. 

Фото: pexels
Фото: pexels

Что делает контакт-центр 1414

Контакт-центр 1414 оказывает гражданам консультационные услуги по основным государственным сервисам. Среди них:

  • консультации по госуслугам;

  • поддержка пользователей систем eOtinish и ePetition.

Все официальные уведомления приходят в виде SMS и дублируются в приложении электронного правительства, подчеркнули в корпорации.

Чем не занимаются операторы 1414

Важно помнить: операторы Единого контакт-центра никогда не требуют действий, выходящих за рамки консультаций.
Они не имеют права:

  • запрашивать код из SMS;

  • предлагать оплатить услугу онлайн;

  • просить установить сторонние программы.

Если вам поступил подобный звонок — это однозначно мошенники.

Как защитить себя от обмана

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил кибербезопасности:

  • Никогда не сообщайте коды и личные данные из SMS.

  • Не переходите по подозрительным ссылкам.

  • Не скачивайте сторонние “защитные” приложения.

Что делать, если код уже был сообщен

Если вы все же сообщили код мошенникам, стоит действовать незамедлительно.
В «Правительстве для граждан» советуют воспользоваться услугой добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов — это поможет предотвратить оформление кредитов на ваше имя.

Главное правило

Коды от 1414 — это личная информация, равная вашему электронному ключу или подписи.
Сообщать их кому-либо, даже если звонящий представляется государственным служащим, строго запрещено.




