Когда категорически нельзя сообщать код от 1414: предупреждение для казахстанцев

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и один из них связан с кодами, поступающими от официального номера 1414 . В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников ЦОНов, требуют назвать полученный по SMS код. Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» напомнила , в каких ситуациях категорически нельзя разглашать этот код, сообщает Lada.kz.

Фото: pexels

Что делает контакт-центр 1414

Контакт-центр 1414 оказывает гражданам консультационные услуги по основным государственным сервисам. Среди них:

консультации по госуслугам ;

поддержка пользователей систем eOtinish и ePetition.

Все официальные уведомления приходят в виде SMS и дублируются в приложении электронного правительства, подчеркнули в корпорации.

Чем не занимаются операторы 1414

Важно помнить: операторы Единого контакт-центра никогда не требуют действий, выходящих за рамки консультаций.

Они не имеют права:

запрашивать код из SMS ;

предлагать оплатить услугу онлайн ;

просить установить сторонние программы.

Если вам поступил подобный звонок — это однозначно мошенники.

Как защитить себя от обмана

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил кибербезопасности:

Никогда не сообщайте коды и личные данные из SMS .

Не переходите по подозрительным ссылкам .

Не скачивайте сторонние “защитные” приложения.

Что делать, если код уже был сообщен

Если вы все же сообщили код мошенникам, стоит действовать незамедлительно.

В «Правительстве для граждан» советуют воспользоваться услугой добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов — это поможет предотвратить оформление кредитов на ваше имя.

Главное правило

Коды от 1414 — это личная информация, равная вашему электронному ключу или подписи.

Сообщать их кому-либо, даже если звонящий представляется государственным служащим, строго запрещено.