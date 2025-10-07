Новые требования банков в Казахстане: с указанием ИИН и биометрией - иначе перевод не пройдет

Қазақ тіліне аудару

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов сообщил о готовящихся изменениях, касающихся операций с банковскими картами. Теперь при пополнении на сумму свыше 500 тысяч тенге отправителям придётся вводить свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН) . Мера направлена на борьбу с теневыми схемами обналичивания через банкоматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: banki.ru

Борьба с анонимными операциями

По словам Бижанова, использование банкоматов в незаконных схемах остаётся одной из главных проблем финансового сектора. Несмотря на предпринимаемые шаги, объём подозрительных транзакций не снижается.

«Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без идентификации отправителя и получателя. Часто используются чужие карты, зарегистрированные на номинальных владельцев», — отметил он.

Для решения проблемы АФМ совместно с финансовым регулятором разработало ряд практических мер, направленных на повышение прозрачности операций.

Основные предложения Агентства по финансовому мониторингу

Среди ключевых изменений, которые могут вступить в силу в ближайшее время:

Ввод ИИН отправителя при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге (ранее требовался только ИИН получателя).

Подтверждение операций через мобильное приложение банка или с помощью SMS-кода.

Обязательное хранение видеозаписей банкоматов не менее 180 дней — начиная с 1 января 2026 года. Это позволит идентифицировать участников подозрительных транзакций.

Внедрение биометрической идентификации — распознавание лица или отпечатков пальцев при крупных операциях.

Когда вступят в силу новые требования

По информации Кайрата Бижанова, предложения были согласованы с регулятором на заседании Совета комплаенс-служб 18 июля 2025 года. Введение новых норм призвано перекрыть каналы анонимных переводов и снизить объём "обнала" через карты, оформленные на подставных лиц.

Поддержка со стороны правительства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поддержал инициативы Агентства, подчеркнув важность усиления контроля за банковскими операциями и предотвращения финансовых преступлений.