18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.10.2025, 14:14

Новые требования банков в Казахстане: с указанием ИИН и биометрией - иначе перевод не пройдет

Новости Казахстана 0 3 103

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов сообщил о готовящихся изменениях, касающихся операций с банковскими картами. Теперь при пополнении на сумму свыше 500 тысяч тенге отправителям придётся вводить свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Мера направлена на борьбу с теневыми схемами обналичивания через банкоматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: banki.ru
Фото: banki.ru

Борьба с анонимными операциями

По словам Бижанова, использование банкоматов в незаконных схемах остаётся одной из главных проблем финансового сектора. Несмотря на предпринимаемые шаги, объём подозрительных транзакций не снижается.

«Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без идентификации отправителя и получателя. Часто используются чужие карты, зарегистрированные на номинальных владельцев», — отметил он.

Для решения проблемы АФМ совместно с финансовым регулятором разработало ряд практических мер, направленных на повышение прозрачности операций.

Основные предложения Агентства по финансовому мониторингу

Среди ключевых изменений, которые могут вступить в силу в ближайшее время:

  • Ввод ИИН отправителя при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге (ранее требовался только ИИН получателя).

  • Подтверждение операций через мобильное приложение банка или с помощью SMS-кода.

  • Обязательное хранение видеозаписей банкоматов не менее 180 дней — начиная с 1 января 2026 года. Это позволит идентифицировать участников подозрительных транзакций.

  • Внедрение биометрической идентификации — распознавание лица или отпечатков пальцев при крупных операциях.

Когда вступят в силу новые требования

По информации Кайрата Бижанова, предложения были согласованы с регулятором на заседании Совета комплаенс-служб 18 июля 2025 года. Введение новых норм призвано перекрыть каналы анонимных переводов и снизить объём "обнала" через карты, оформленные на подставных лиц.

Поддержка со стороны правительства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поддержал инициативы Агентства, подчеркнув важность усиления контроля за банковскими операциями и предотвращения финансовых преступлений.

«Мы поддерживаем все предложенные меры», — заявил глава правительства.

2
16
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?