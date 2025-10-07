«Время действовать вместе»: Токаев выступил с важным обращением к тюркским странам

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Азербайджане. В своем обращении глава государства подчеркнул важность единства тюркских стран на фоне усиливающихся мировых противоречий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото пресс-службы Акорды

Признательность Азербайджану и значимость саммита

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за гостеприимство и высокую организацию встречи, отметив особую актуальность повестки форума.

Президент подчеркнул, что сегодняшнее заседание проходит в критически важный момент, когда международная система переживает период неопределенности и напряженности.

«Единые корни и вечное братство тюркских народов»

В своем выступлении Токаев напомнил о глубокой исторической связи тюркских народов, подчеркнув, что их общие корни и культура являются фундаментом прочного братства.

«История тюрков восходит к общим истокам, а народы имеют единое происхождение, уходящее вглубь веков. Всё это служит золотым стержнем нашего братства и вечной сплоченности», — сказал президент.

Глава государства отметил, что недавно был отмечен День сотрудничества тюркских государств, символизирующий дальнейшее укрепление единства и солидарности. По его словам, сегодня ОТГ стала влиятельной международной структурой, объединяющей дружественные страны на основе доверия и общей истории.

Благодарность Кыргызстану и поддержка председательства Азербайджана

Президент Казахстана выразил признательность Садыру Жапарову за успешное председательство Кыргызстана в Организации тюркских государств, а также выразил уверенность в том, что под руководством Ильхама Алиева ОТГ продолжит укреплять свой международный статус.

Мировая нестабильность и значение мирных инициатив

Касым-Жомарт Токаев отметил, что глобальная система безопасности находится в состоянии глубокого кризиса. По его словам, мир сталкивается с ростом конфликтов, геополитических противоречий и угроз, затрагивающих интересы всех государств.

Особое внимание президент уделил мирной декларации между Азербайджаном и Арменией, подписанной в этом году.

«Этот исторический документ завершил затянувшийся на более чем 30 лет конфликт и открыл путь к стабильности и экономическому развитию региона», — подчеркнул Токаев.

«Тюркским странам следует действовать сообща»

На фоне усиливающихся вызовов мировой политики глава Казахстана призвал страны тюркского мира к тесному сотрудничеству и выработке согласованных решений.

«В это нестабильное время тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Мир признал нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьёзным вызовам», — отметил он.

Президент добавил, что растущий интерес к деятельности ОТГ со стороны других стран свидетельствует о возрастающем влиянии организации на международной арене.

Инициатива «ОТГ+»: расширение сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о создании нового формата «Организация тюркоязычных государств +», который позволит привлечь больше партнеров и укрепить внешние связи.

«Главная цель этого формата — дальнейшее расширение нашего взаимодействия. Эта инициатива, безусловно, повысит международный авторитет ОТГ и создаст новые возможности для сотрудничества», — заявил президент.

Итог

Выступление Касыма-Жомарта Токаева на саммите стало призывом к сплочению тюркских стран в условиях мировой нестабильности. Казахстанский лидер подчеркнул, что единство, взаимная поддержка и развитие совместных инициатив способны стать надежной опорой для всего тюркского мира в эпоху глобальных перемен.