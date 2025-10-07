18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.10.2025, 15:56

«Время действовать вместе»: Токаев выступил с важным обращением к тюркским странам

Новости Казахстана 0 442

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Азербайджане. В своем обращении глава государства подчеркнул важность единства тюркских стран на фоне усиливающихся мировых противоречий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Признательность Азербайджану и значимость саммита

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за гостеприимство и высокую организацию встречи, отметив особую актуальность повестки форума.

Президент подчеркнул, что сегодняшнее заседание проходит в критически важный момент, когда международная система переживает период неопределенности и напряженности.

«Единые корни и вечное братство тюркских народов»

В своем выступлении Токаев напомнил о глубокой исторической связи тюркских народов, подчеркнув, что их общие корни и культура являются фундаментом прочного братства.

«История тюрков восходит к общим истокам, а народы имеют единое происхождение, уходящее вглубь веков. Всё это служит золотым стержнем нашего братства и вечной сплоченности», — сказал президент.

Глава государства отметил, что недавно был отмечен День сотрудничества тюркских государств, символизирующий дальнейшее укрепление единства и солидарности. По его словам, сегодня ОТГ стала влиятельной международной структурой, объединяющей дружественные страны на основе доверия и общей истории.

Благодарность Кыргызстану и поддержка председательства Азербайджана

Президент Казахстана выразил признательность Садыру Жапарову за успешное председательство Кыргызстана в Организации тюркских государств, а также выразил уверенность в том, что под руководством Ильхама Алиева ОТГ продолжит укреплять свой международный статус.

Мировая нестабильность и значение мирных инициатив

Касым-Жомарт Токаев отметил, что глобальная система безопасности находится в состоянии глубокого кризиса. По его словам, мир сталкивается с ростом конфликтов, геополитических противоречий и угроз, затрагивающих интересы всех государств.

Особое внимание президент уделил мирной декларации между Азербайджаном и Арменией, подписанной в этом году.

«Этот исторический документ завершил затянувшийся на более чем 30 лет конфликт и открыл путь к стабильности и экономическому развитию региона», — подчеркнул Токаев.

«Тюркским странам следует действовать сообща»

На фоне усиливающихся вызовов мировой политики глава Казахстана призвал страны тюркского мира к тесному сотрудничеству и выработке согласованных решений.

«В это нестабильное время тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Мир признал нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьёзным вызовам», — отметил он.

Президент добавил, что растущий интерес к деятельности ОТГ со стороны других стран свидетельствует о возрастающем влиянии организации на международной арене.

Инициатива «ОТГ+»: расширение сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о создании нового формата «Организация тюркоязычных государств +», который позволит привлечь больше партнеров и укрепить внешние связи.

«Главная цель этого формата — дальнейшее расширение нашего взаимодействия. Эта инициатива, безусловно, повысит международный авторитет ОТГ и создаст новые возможности для сотрудничества», — заявил президент.

Итог

Выступление Касыма-Жомарта Токаева на саммите стало призывом к сплочению тюркских стран в условиях мировой нестабильности. Казахстанский лидер подчеркнул, что единство, взаимная поддержка и развитие совместных инициатив способны стать надежной опорой для всего тюркского мира в эпоху глобальных перемен.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?