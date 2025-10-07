Пенсионные накопления по-прежнему можно направить на жилье и лечение — Минздрав

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова опровергла слухи о возможных ограничениях на использование пенсионных излишков. Граждане Казахстана смогут и дальше направлять средства из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату медицинских услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Альназарова уточнила, что правительство не планирует запрещать использование пенсионных накоплений на медицинские операции. Средства фонда останутся доступными по семи направлениям, включая:
лечение орфанных (редких) заболеваний;
офтальмологические операции;
реконструктивные хирургические вмешательства;
радиотерапию и другие методы высокотехнологичного лечения.
«Оптимизация других услуг не планируется, они в полном объеме остаются доступными гражданам», — подчеркнула министр.
По словам главы Минздрава, исключение затронуло только стоматологические услуги. Это решение связано с выявленными нарушениями и возбужденными уголовными делами в отношении ряда клиник.
Министр отметила, что из 26 тысяч поданных заявок на медицинское использование пенсионных средств 88% касались именно стоматологии. За все время через этот канал было выведено около 780 млрд тенге, из которых почти 222 млрд тенге — только в одном регионе.
«Фактически 20 стоматологических клиник провели через себя треть этих средств», — пояснила Альназарова.
Минздрав усиливает постлицензионный контроль за частными клиниками, чтобы предотвратить злоупотребления.
«Мы провели проверку 16 организаций в Атырауской области, где располагались данные стоматологические клиники. Их лицензии на момент выдачи соответствовали требованиям, однако теперь требуется углубленный анализ. У нас есть фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты проверок», — рассказала министр.
По ее словам, аналогичная работа продолжается по всем регионам страны.
Ранее правительство утвердило направления, по которым казахстанцы могут досрочно использовать часть своих пенсионных накоплений. Средства разрешается направлять на:
покупку жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
погашение ипотеки полностью или частично;
внесение первоначального взноса при оформлении жилищного займа;
оплату медицинских услуг, включая офтальмологические и пластические операции, а также радионуклидную, протонную и радиойодтерапию;
лечение редких заболеваний.
Таким образом, вопреки слухам, введение новых запретов на изъятие пенсионных средств из ЕНПФ не планируется. Исключение сделано лишь для стоматологии, где выявлены нарушения. Все остальные направления сохраняются в полном объеме.
Комментарии0 комментарий(ев)