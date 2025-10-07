Пенсионные накопления по-прежнему можно направить на жилье и лечение — Минздрав

Қазақ тіліне аудару

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова опровергла слухи о возможных ограничениях на использование пенсионных излишков. Граждане Казахстана смогут и дальше направлять средства из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату медицинских услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Средства ЕНПФ по-прежнему доступны для ряда медицинских направлений

Альназарова уточнила, что правительство не планирует запрещать использование пенсионных накоплений на медицинские операции. Средства фонда останутся доступными по семи направлениям, включая:

лечение орфанных (редких) заболеваний;

офтальмологические операции;

реконструктивные хирургические вмешательства;

радиотерапию и другие методы высокотехнологичного лечения.

«Оптимизация других услуг не планируется, они в полном объеме остаются доступными гражданам», — подчеркнула министр.

Почему из списка исключили стоматологию

По словам главы Минздрава, исключение затронуло только стоматологические услуги. Это решение связано с выявленными нарушениями и возбужденными уголовными делами в отношении ряда клиник.

Министр отметила, что из 26 тысяч поданных заявок на медицинское использование пенсионных средств 88% касались именно стоматологии. За все время через этот канал было выведено около 780 млрд тенге, из которых почти 222 млрд тенге — только в одном регионе.

«Фактически 20 стоматологических клиник провели через себя треть этих средств», — пояснила Альназарова.

Усиление контроля над медицинскими организациями

Минздрав усиливает постлицензионный контроль за частными клиниками, чтобы предотвратить злоупотребления.

«Мы провели проверку 16 организаций в Атырауской области, где располагались данные стоматологические клиники. Их лицензии на момент выдачи соответствовали требованиям, однако теперь требуется углубленный анализ. У нас есть фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты проверок», — рассказала министр.

По ее словам, аналогичная работа продолжается по всем регионам страны.

На что еще можно использовать пенсионные излишки

Ранее правительство утвердило направления, по которым казахстанцы могут досрочно использовать часть своих пенсионных накоплений. Средства разрешается направлять на:

покупку жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;

погашение ипотеки полностью или частично;

внесение первоначального взноса при оформлении жилищного займа;

оплату медицинских услуг , включая офтальмологические и пластические операции, а также радионуклидную, протонную и радиойодтерапию;

лечение редких заболеваний.

Новых ограничений не ожидается

Таким образом, вопреки слухам, введение новых запретов на изъятие пенсионных средств из ЕНПФ не планируется. Исключение сделано лишь для стоматологии, где выявлены нарушения. Все остальные направления сохраняются в полном объеме.