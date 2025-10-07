В Казахстане выдали «божественные» автомобильные номера серии BOG

В СпецЦОНах Казахстана начали выдавать государственные регистрационные номера с буквенным сочетанием BOG. Необычная аббревиатура — совпадающая с английским словом “бог” — сразу стала вирусной темой в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Пользователи Threads активно публикуют фото своих автомобилей с новыми номерами, сопровождая их шутками и восторженными комментариями.
Как отмечают очевидцы, получить такие номера можно было в порядке живой очереди, без предварительного отбора. Это вызвало настоящий наплыв желающих в СпецЦОНы: многие надеялись стать обладателями «божественного» сочетания.
Однако серия быстро закончилась — уже на следующий день началась выдача новой серии BOX, которая тоже привлекла внимание автовладельцев своим звучанием.
Каждая серия автомобильных номеров в Казахстане обновляется по мере исчерпания предыдущей — и BOG оказалась просто очередной по алфавиту. Тем не менее совпадение вызвало большой интерес, ведь для многих водителей такие комбинации имеют символическое значение и считаются удачными.
Тем временем МВД Казахстана готовится запустить новую программу выбора индивидуальных регистрационных номеров.
Согласно заявлению председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, с 1 января 2026 года казахстанцы смогут самостоятельно выбирать комбинацию букв и цифр для своих госномеров.
«Министерствами внутренних дел и цифрового развития были разработаны поправки в проект нового Налогового кодекса. Они предусматривают возможность уплаты 10 МРП за выбор желаемого госномера. Однако срок реализации перенесли на 1 января 2026 года», — пояснил Султанбаев.
Новая система позволит официально покупать «красивые» или символические комбинации — например, те же BOG или другие сочетания, имеющие личное значение.
Таким образом, с 2026 года владельцы авто смогут легально выбирать номера, не завися от текущей серии и не надеясь на случайную удачу в СпецЦОНе.
