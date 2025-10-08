18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.10.2025, 19:21

Скопление фур на границе: Казахстан и Россия ищут виновных в “сером” импорте

Новости Казахстана 0 1 730

Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин и вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин провели встречу, посвящённую ситуации на российско-казахстанской границе. Главным предметом обсуждения стало скопление большегрузных автомобилей, ожидающих въезда в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Федеральная таможенная служба России
© Photo : Федеральная таможенная служба России

Проблема скопления грузовиков

По данным российского посольства в Казахстане, большое количество фур с казахстанской стороны ожидает пересечения границы с Россией.
Проблема наблюдается с 19 сентября, когда на приграничных территориях начали образовываться очереди из грузовых транспортных средств.

Однако, как уточнили в Федеральной таможенной службе России (ФТС), пропускные пункты функционируют в штатном режиме, а заторов непосредственно на самих КПП нет.

«Все пункты пропуска работают нормально. Таможенные органы не проводят дополнительных проверок и не влияют на скорость прохождения транспорта через границу», — подчеркнули в ФТС.

Совместные меры против «серого» импорта

Ключевым акцентом переговоров Бородавкина и Жумангарина стала необходимость координированных действий России и Казахстана в борьбе с “серым” импортом.
По словам представителей сторон, именно нелегальные схемы поставок товаров могут приводить к временным сбоям и неравномерности грузопотока.

Стороны согласились, что необходимо усилить контроль над внешнеторговыми операциями, не создавая при этом дополнительных административных барьеров для добросовестных перевозчиков и компаний.

Подготовка к заседанию Межправительственной комиссии

Помимо обсуждения приграничных проблем, дипломат и вице-премьер рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к 26-му заседанию российско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Ожидается, что на заседании будут подняты ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия, логистики, промышленной кооперации и цифровизации процессов на границе.

Контекст: стабильная работа пунктов пропуска

Федеральная таможенная служба неоднократно подчеркивала, что никаких искусственных ограничений для грузоперевозок на границе с Казахстаном не вводилось.

Все таможенные и пограничные службы действуют в рамках установленных процедур.

Основные затруднения, по мнению экспертов, могут быть связаны с увеличением потока товаров перед сезоном осенне-зимних поставок, а также с усилением контроля за происхождением импортируемой продукции.

Итоги

Встреча между представителями России и Казахстана подтвердила готовность сторон совместно решать вопросы приграничной логистики и укреплять прозрачность торговых операций.

Бородавкин и Жумангарин выразили уверенность, что выработанные меры помогут снизить скопления транспорта и повысить эффективность двустороннего товарооборота.

0
27
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?