Скопление фур на границе: Казахстан и Россия ищут виновных в “сером” импорте

Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин и вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин провели встречу, посвящённую ситуации на российско-казахстанской границе. Главным предметом обсуждения стало скопление большегрузных автомобилей, ожидающих въезда в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Федеральная таможенная служба России

Проблема скопления грузовиков

По данным российского посольства в Казахстане, большое количество фур с казахстанской стороны ожидает пересечения границы с Россией.

Проблема наблюдается с 19 сентября, когда на приграничных территориях начали образовываться очереди из грузовых транспортных средств.

Однако, как уточнили в Федеральной таможенной службе России (ФТС), пропускные пункты функционируют в штатном режиме, а заторов непосредственно на самих КПП нет.

«Все пункты пропуска работают нормально. Таможенные органы не проводят дополнительных проверок и не влияют на скорость прохождения транспорта через границу», — подчеркнули в ФТС.

Совместные меры против «серого» импорта

Ключевым акцентом переговоров Бородавкина и Жумангарина стала необходимость координированных действий России и Казахстана в борьбе с “серым” импортом.

По словам представителей сторон, именно нелегальные схемы поставок товаров могут приводить к временным сбоям и неравномерности грузопотока.

Стороны согласились, что необходимо усилить контроль над внешнеторговыми операциями, не создавая при этом дополнительных административных барьеров для добросовестных перевозчиков и компаний.

Подготовка к заседанию Межправительственной комиссии

Помимо обсуждения приграничных проблем, дипломат и вице-премьер рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к 26-му заседанию российско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Ожидается, что на заседании будут подняты ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия, логистики, промышленной кооперации и цифровизации процессов на границе.

Контекст: стабильная работа пунктов пропуска

Федеральная таможенная служба неоднократно подчеркивала, что никаких искусственных ограничений для грузоперевозок на границе с Казахстаном не вводилось.

Все таможенные и пограничные службы действуют в рамках установленных процедур.

Основные затруднения, по мнению экспертов, могут быть связаны с увеличением потока товаров перед сезоном осенне-зимних поставок, а также с усилением контроля за происхождением импортируемой продукции.

Итоги

Встреча между представителями России и Казахстана подтвердила готовность сторон совместно решать вопросы приграничной логистики и укреплять прозрачность торговых операций.

Бородавкин и Жумангарин выразили уверенность, что выработанные меры помогут снизить скопления транспорта и повысить эффективность двустороннего товарооборота.