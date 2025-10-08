18+
08.10.2025, 06:29

Анонимные источники снова встревожили Казахстан: что на самом деле происходит со школами

Новости Казахстана 0 702

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о якобы готовящихся нападениях на школы в Казахстане. Однако, как сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией, эта информация не соответствует действительности и является фейком, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Прецеденты распространения ложных сообщений

Один из недавних случаев таких сообщений зафиксирован в Жамбылской области. Специалисты отмечают, что аналогичная дезинформация уже появлялась в Казахстане в 2024 году. В то время администрация мессенджеров оперативно удаляла ложные публикации, чтобы предотвратить панику среди населения.

Призыв к спокойствию и бдительности

В Центре по борьбе с дезинформацией подчеркнули, что граждан не следует поддаваться панике. В случае получения подозрительных сообщений или обнаружения публикаций о якобы готовящихся актах насилия рекомендуется:

  • Немедленно сообщать о факте в полицию;

  • Не распространять информацию дальше, пока она не будет подтверждена официальными источниками;

  • Сохранять спокойствие и проверять источники перед тем, как реагировать или делиться сообщением.

Вывод

Фейки о нападениях на школы создают угрозу общественной безопасности и могут вызвать ненужную тревогу среди родителей и школьников. Государственные органы призывают всех казахстанцев быть внимательными к источникам информации и доверять только официальным каналам.

