08.10.2025, 06:49

Бюджет увеличен: что изменится для пенсионеров Казахстана в ближайшие три года

Новости Казахстана 0 2 047

С 2026 по 2028 годы размеры пенсий в Казахстане планируется постепенно увеличить. Эти данные содержатся в проекте закона о республиканском бюджете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Бюджет на пенсии и социальные выплаты

Министерству труда и социальной защиты на 2026 год выделено 6,8 триллиона тенге, из которых 6,7 триллиона пойдут на выплату пенсий и пособий.

Планируемый рост пенсий

Согласно проекту бюджета, средний размер пенсии по годам составит:

  • 2026 год: 103 687 тенге

  • 2027 год: 108 940 тенге

  • 2028 год: 113 995 тенге

Для справки, на 1 августа 2025 года средняя совокупная пенсия составляет 143 097 тенге, из которых:

  • Солидарная часть – 95 491 тенге

  • Базовая часть – 47 606 тенге

Базовая пенсия

Средний размер базовой пенсии по плану бюджета:

  • 2026 год: 54 082 тенге

  • 2027 год: 58 276 тенге (рост на 4 тысячи)

  • 2028 год: 61 527 тенге

Также предусмотрено, что минимальная базовая пенсия с 2026 по 2028 годы будет составлять 70% прожиточного минимума, а максимальная118–120%.

Для сравнения, сегодня минимальная базовая пенсия составляет 32 360 тенге (70% прожиточного минимума), а максимальная – 50 851 тенге (110%).

По состоянию на 1 сентября 2025 года, в Казахстане насчитывалось 2,503 миллиона пенсионеров.

Общий бюджет на социальные выплаты

Бюджет на пенсии и пособия будет ежегодно увеличиваться:

  • 2026 год: 6,7 триллиона тенге

  • 2027 год: 7,4 триллиона тенге

  • 2028 год: 8 триллионов тенге

Прочие расходы Минтруда

После выплат пенсий и пособий в 2026 году у министерства останется около 51 миллиарда тенге, которые будут распределены следующим образом:

  • 12 млрд тенге – разработка и реализация политики в сфере труда, занятости и соцзащиты

  • 10 млрд тенге – содержание аппарата и административные нужды

  • 13 млрд тенге – помощь людям и развитие системы социальной поддержки

  • 11 млрд тенге – целевые трансферты регионам на строительство соцобъектов

  • 5 млрд тенге – прочие расходы, включая адаптацию детей с нарушением слуха, совершенствование соцзащиты населения и капитальные расходы госорганизаций

