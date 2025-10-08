Бюджет увеличен: что изменится для пенсионеров Казахстана в ближайшие три года

Қазақ тіліне аудару

С 2026 по 2028 годы размеры пенсий в Казахстане планируется постепенно увеличить. Эти данные содержатся в проекте закона о республиканском бюджете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Бюджет на пенсии и социальные выплаты

Министерству труда и социальной защиты на 2026 год выделено 6,8 триллиона тенге, из которых 6,7 триллиона пойдут на выплату пенсий и пособий.

Планируемый рост пенсий

Согласно проекту бюджета, средний размер пенсии по годам составит:

2026 год: 103 687 тенге

2027 год: 108 940 тенге

2028 год: 113 995 тенге

Для справки, на 1 августа 2025 года средняя совокупная пенсия составляет 143 097 тенге, из которых:

Солидарная часть – 95 491 тенге

Базовая часть – 47 606 тенге

Базовая пенсия

Средний размер базовой пенсии по плану бюджета:

2026 год: 54 082 тенге

2027 год: 58 276 тенге (рост на 4 тысячи)

2028 год: 61 527 тенге

Также предусмотрено, что минимальная базовая пенсия с 2026 по 2028 годы будет составлять 70% прожиточного минимума, а максимальная – 118–120%.

Для сравнения, сегодня минимальная базовая пенсия составляет 32 360 тенге (70% прожиточного минимума), а максимальная – 50 851 тенге (110%).

По состоянию на 1 сентября 2025 года, в Казахстане насчитывалось 2,503 миллиона пенсионеров.

Общий бюджет на социальные выплаты

Бюджет на пенсии и пособия будет ежегодно увеличиваться:

2026 год: 6,7 триллиона тенге

2027 год: 7,4 триллиона тенге

2028 год: 8 триллионов тенге

Прочие расходы Минтруда

После выплат пенсий и пособий в 2026 году у министерства останется около 51 миллиарда тенге, которые будут распределены следующим образом: