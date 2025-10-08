Бюджет увеличен: что изменится для пенсионеров Казахстана в ближайшие три года

С 2026 по 2028 годы размеры пенсий в Казахстане планируется постепенно увеличить. Эти данные содержатся в проекте закона о республиканском бюджете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Министерству труда и социальной защиты на 2026 год выделено 6,8 триллиона тенге, из которых 6,7 триллиона пойдут на выплату пенсий и пособий.
Согласно проекту бюджета, средний размер пенсии по годам составит:
2026 год: 103 687 тенге
2027 год: 108 940 тенге
2028 год: 113 995 тенге
Для справки, на 1 августа 2025 года средняя совокупная пенсия составляет 143 097 тенге, из которых:
Солидарная часть – 95 491 тенге
Базовая часть – 47 606 тенге
Средний размер базовой пенсии по плану бюджета:
2026 год: 54 082 тенге
2027 год: 58 276 тенге (рост на 4 тысячи)
2028 год: 61 527 тенге
Также предусмотрено, что минимальная базовая пенсия с 2026 по 2028 годы будет составлять 70% прожиточного минимума, а максимальная – 118–120%.
Для сравнения, сегодня минимальная базовая пенсия составляет 32 360 тенге (70% прожиточного минимума), а максимальная – 50 851 тенге (110%).
По состоянию на 1 сентября 2025 года, в Казахстане насчитывалось 2,503 миллиона пенсионеров.
Бюджет на пенсии и пособия будет ежегодно увеличиваться:
2026 год: 6,7 триллиона тенге
2027 год: 7,4 триллиона тенге
2028 год: 8 триллионов тенге
После выплат пенсий и пособий в 2026 году у министерства останется около 51 миллиарда тенге, которые будут распределены следующим образом:
12 млрд тенге – разработка и реализация политики в сфере труда, занятости и соцзащиты
10 млрд тенге – содержание аппарата и административные нужды
13 млрд тенге – помощь людям и развитие системы социальной поддержки
11 млрд тенге – целевые трансферты регионам на строительство соцобъектов
5 млрд тенге – прочие расходы, включая адаптацию детей с нарушением слуха, совершенствование соцзащиты населения и капитальные расходы госорганизаций
