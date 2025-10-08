На парковке в Шымкенте обнаружены человеческие останки

Қазақ тіліне аудару

В Шымкенте на одной из парковок города случайно обнаружены человеческие останки, что вызвало широкий общественный резонанс после появления фотографии находки в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Андрей Литовченко

Очевидец наткнулся на останки во время прогулки

Житель города Андрей Литовченко рассказал, что нашел подозрительный пакет, когда направлялся за покупками. Внутри обычного целлофанового пакета оказались кости и череп человека.

«Магнум, старый автовокзал. Прямо на парковке лежат человеческие останки в обычном пакете. Видимо, рабочие выкопали и оставили. Рядом идут строительные работы», — сообщил очевидец.

Автор снимка предполагает, что останки могли быть обнаружены строителями при проведении земляных работ, однако по неизвестной причине не были переданы в правоохранительные органы.

Полиция проводит проверку

Корреспонденты агентства Kazinform направили официальный запрос в департамент полиции Шымкента для уточнения деталей происшествия. Сотрудники правоохранительных органов должны установить происхождение останков и причины их нахождения на парковке, а также определить, нарушались ли законы при обращении с ними.

Аналогичные случаи в регионе

Стоит отметить, что подобные находки уже фиксировались в Туркестанской области. При подготовке полей к посевной кампании там также были обнаружены человеческие останки.

Представители духовенства в таких случаях напоминают о религиозных нормах шариата:

Участок бывшего кладбища не может быть использован под другие цели раньше чем через 40 лет после последнего захоронения .

Если останки находят в ходе строительных или земляных работ, их необходимо завернуть в белую ткань и перезахоронить с соблюдением религиозных канонов.

Реакция общества

Появление фотографии и информации о находке вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи выражают обеспокоенность отсутствием официального контроля за земляными работами и обращением с исторически или религиозно значимыми объектами.

Эксперты отмечают, что своевременное уведомление полиции и соблюдение норм захоронения крайне важно, чтобы избежать правовых и этических нарушений.