Минпром о «старых» машинах: что изменится в ближайшее время в Казахстане

В июле прошлого года Министерство промышленности и инфраструктурного развития обсуждало возможность ограничения ввоза автомобилей старше семи лет. Однако на текущий момент инициатива находится в стадии приостановки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: кадр YouTube

Предложение о запрете и реакция министерства

Идея ограничить ввоз старых машин впервые была озвучена активистами во время обсуждения петиции против утильсбора. Министерство поддержало инициативу, отмечая, что значительная часть автопарка страны устарела:

В 2023 году по поручению Президента было легализовано более 300 тысяч автомобилей , средний возраст которых составил 17 лет .

Многие из этих машин не соответствуют экологическим стандартам, установленным техническим регламентом.

В июле 2024 года Минпром предложил внести поправки в техрегламент ТР ТС 018/2011, запрещающие ввоз автомобилей старше 7 лет. Однако на заседании Координационного совета ЕЭК было решено, что вопрос пока не готов к рассмотрению на уровне Евразийской экономической комиссии.

Почему выбран срок семь лет

В ведомстве пояснили, что 7 лет — оптимальный срок по нескольким причинам:

Стоимость автомобиля с учетом таможенной очистки напрямую зависит от возраста машины.

Экологические стандарты: автомобили старше 7 лет в странах-подписантах Парижской конвенции в основном соответствуют классу Евро-4, а большинство — Евро-5 и Евро-6, что соответствует нормам Казахстана.

Такой подход позволит быстрее обновить автопарк страны, не затрагивая слишком старые или недостаточно экологичные машины.

«Альтернативные сроки не рассматриваются, так как предложение считается преждевременным для рассмотрения Советом ЕЭК», — отметили в Минпроме.

Исключения из правил

Согласно пункту 3 техрегламента ТР ТС 018/2011, требования не распространяются на:

Технику со скоростью до 25 км/ч;

Спортивные автомобили;

Ретроавтомобили старше 30 лет (легковые) и 50 лет (автобусы и грузовики), восстановленные до оригинального состояния;

Временно ввозимый транспорт (выставки, соревнования до 6 месяцев);

Автомобили переселенцев, беженцев и дипломатов;

Военную и спасательную технику.

Расширять этот список не планируют.

Изменения с октября 2025 года

С 20 октября 2025 года вступает в силу Решение Совета ЕЭК №45, уточняющее понятие «единичное транспортное средство». Теперь к ним относятся:

Легковые автомобили;

Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, снегоходы;

Автобусы до 12 мест и грузовики до 5 тонн.

Для ввоза автомобиля необходимо получить СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Без него невозможно:

Растаможить авто;

Оформить электронный паспорт (ЭПТС);

Уплатить утилизационный сбор;

Поставить машину на учет.

Ограничения на коммерческую технику: с октября физические лица не смогут получить СБКТС на грузовики и спецмашины. Исключение — индивидуальные предприниматели, которые смогут оформлять технику старше трех лет на себя при получении СБКТС.

Влияние запрета пока не обсуждается

В Минпроме подчеркнули, что пока преждевременно прогнозировать, как возможный запрет на автомобили старше 7 лет повлияет на:

Цены на подержанные машины на внутреннем рынке;

Меры поддержки граждан, включая льготное автокредитование, субсидии и утильсбор.

На данный момент вопрос не обсуждается ни внутри страны, ни на площадке ЕЭК.