Тенге против доллара в 2026 году: что ждёт национальную валюту в ближайшие месяцы

Финансовые аналитики уверяют, что в начале 2026 года резких колебаний курса тенге ожидать не стоит. Оснований для паники после новогодних праздников нет, однако в долгосрочной перспективе возможное ослабление национальной валюты сохраняется, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: freepik

Стабильность тенге в первые месяцы года

Финансовый аналитик Арман Бейсенбаев отметил, что в начале 2026 года тенге сохранит относительную стабильность.

«Существует устойчивое убеждение, что в канун Нового года или сразу после него с тенге обязательно что-то произойдет. На практике такого никогда не происходило. Многие опасаются резкого скачка доллара до 600–800 тенге в первые дни января, но история опровергает эти страхи. Напротив, в первой половине года возможна умеренная тенденция к укреплению валюты в рамках обычного экономического цикла», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что единственным исключением стала лишь 2020 годовая ситуация, когда пандемия и падение цен на нефть создали значительное давление на валютный рынок.

Постепенное ослабление

По словам финансового эксперта Расула Рысмамбетова, в начале года резких колебаний курса не ожидается. Зимой, как правило, цены на нефть стабильно удерживаются на уровнях, комфортных для Казахстана, что поддерживает тенге.

«С 1993 по 2025 год тенге потерял более чем сто раз в стоимости. Это напрямую связано с сырьевой структурой экономики и низкой диверсификацией. Пока модель экономики не изменится, национальная валюта будет постепенно терять стоимость», — подчеркнул Рысмамбетов.

Эксперты обращают внимание, что ослабление тенге — это медленный и продолжительный процесс, а не резкие скачки, которые пугают население.

Сезонные колебания и психологический фактор

Аналитики отмечают, что в декабре и январе валютный курс подвержен сезонным колебаниям, связанным с расходами населения и ожиданиями рынка.

«Перед Новым годом люди активно тратят деньги, продают доллары для праздничных расходов. Это временно увеличивает предложение валюты и приводит к её ослаблению. Кроме того, на курс сильно влияют ожидания: если население верит в рост доллара, начинается массовая покупка, и цена действительно может подняться. Часто этим пользуются крупные игроки, создавая ажиотаж через СМИ и соцсети», — пояснил финансист.

Таким образом, краткосрочные колебания тенге скорее психологические и сезонные, чем фундаментальные.

Итоги и рекомендации экспертов

В начале 2026 года тенге останется относительно стабильным.

Возможные изменения курса будут носить краткосрочный и сезонный характер.

Долгосрочная тенденция к ослаблению национальной валюты сохраняется из-за сырьевой ориентированности экономики Казахстана.

Финансовые аналитики советуют гражданам не поддаваться панике и учитывать, что резких скачков валюты после праздников, как показывает история, не происходит.