08.10.2025, 09:43

Химическая кастрация педофилов: в Казахстане установили сроки - за полгода до освобождения

Новости Казахстана

Министр здравоохранения Казахстана внесла изменения в правила применения принудительных мер медицинского характера. Соответствующий приказ был подписан 1 октября 2025 года и касается химической кастрации лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Коллаж: CENTRAL MEDIA NEWS
Коллаж: CENTRAL MEDIA NEWS

Применение меры в рамках Уголовного кодекса

Согласно подпунктам 3) и 5) пункта 1 статьи 91 Уголовного кодекса:

  • Химическая кастрация может применяться к лицам старше 18 лет, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

  • Мера применяется только на основании решения суда, вступившего в силу.

  • Исполнение процедуры происходит либо в местах лишения свободы, либо – для осужденных к иным видам наказаний – в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь.

Сроки проведения процедуры

Нововведение устанавливает конкретные временные рамки:

  • Химическая кастрация проводится за шесть месяцев до предполагаемого освобождения осужденного.

  • Администрация исправительного учреждения обязана не позднее чем за двенадцать месяцев до конца срока наказания направить материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы.

  • Экспертиза оценивает наличие психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.

Исключения из новых правил

Отметим, что нововведения не распространяются на осужденных, к которым принудительные меры медицинского характера применяются из-за выявленных психических расстройств, при которых вменяемость сохраняется.

Дата вступления в силу

Приказ вступает в действие с 17 октября 2025 года, что позволяет учреждениям уголовно-исполнительной системы и органам здравоохранения подготовиться к его исполнению.

