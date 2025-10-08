18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.10.2025, 10:37

Tele2 и Altel предупреждают о временных сбоях связи в Казахстане

Новости Казахстана 0 558

Клиентов сотовых операторов Tele2 и Altel ожидают плановые перебои в работе сети. Техническое обслуживание пройдет с вечера 8 октября до утра 9 октября 2025 года. Компании призывают абонентов заранее подготовиться к возможным неудобствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

©️ ktk.kz
©️ ktk.kz

Причина работ и цели

Операторы проводят плановое техническое обслуживание для:

  • повышения стабильности сети,

  • улучшения качества голосовой связи и мобильного интернета,

  • обеспечения корректной работы фирменных приложений.

По информации компаний, работы носят профилактический характер и затрагивают всех клиентов по всей стране.

График отключений

Техническое обслуживание будет проходить в следующие часы:

  • Начало: 8 октября 2025 года в 21:00 (время Астаны),

  • Окончание: 9 октября 2025 года в 09:00 (время Астаны).

Продолжительность: 12 часов.

Какие услуги могут быть недоступны

Во время проведения работ абоненты могут столкнуться с временными перебоями:

  • Голосовые звонки: возможны прерывания или сложности с дозвоном.

  • Мобильный интернет: возможны снижение скорости и временные отключения передачи данных.

  • Приложение Tele2: ограничен доступ к управлению тарифом и проверке баланса.

Рекомендации для абонентов

Чтобы избежать неудобств, операторы советуют:

  1. Оплатить услуги заранее. Пополните баланс и оплатите тариф до начала работ — в период обслуживания платежные сервисы могут работать нестабильно.

  2. Загрузить необходимую информацию. Скачайте заранее офлайн-карты, документы и другой важный контент, который может понадобиться ночью или утром.

  3. Знать действия при сбоях. Если после 9 октября интернет или связь не восстановятся автоматически:

    • включите и выключите «режим полета» на смартфоне или перезагрузите устройство;

    • для роутеров поможет стандартная перезагрузка.

