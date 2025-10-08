Tele2 и Altel предупреждают о временных сбоях связи в Казахстане

Клиентов сотовых операторов Tele2 и Altel ожидают плановые перебои в работе сети. Техническое обслуживание пройдет с вечера 8 октября до утра 9 октября 2025 года. Компании призывают абонентов заранее подготовиться к возможным неудобствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Операторы проводят плановое техническое обслуживание для:
повышения стабильности сети,
улучшения качества голосовой связи и мобильного интернета,
обеспечения корректной работы фирменных приложений.
По информации компаний, работы носят профилактический характер и затрагивают всех клиентов по всей стране.
Техническое обслуживание будет проходить в следующие часы:
Начало: 8 октября 2025 года в 21:00 (время Астаны),
Окончание: 9 октября 2025 года в 09:00 (время Астаны).
Продолжительность: 12 часов.
Во время проведения работ абоненты могут столкнуться с временными перебоями:
Голосовые звонки: возможны прерывания или сложности с дозвоном.
Мобильный интернет: возможны снижение скорости и временные отключения передачи данных.
Приложение Tele2: ограничен доступ к управлению тарифом и проверке баланса.
Чтобы избежать неудобств, операторы советуют:
Оплатить услуги заранее. Пополните баланс и оплатите тариф до начала работ — в период обслуживания платежные сервисы могут работать нестабильно.
Загрузить необходимую информацию. Скачайте заранее офлайн-карты, документы и другой важный контент, который может понадобиться ночью или утром.
Знать действия при сбоях. Если после 9 октября интернет или связь не восстановятся автоматически:
включите и выключите «режим полета» на смартфоне или перезагрузите устройство;
для роутеров поможет стандартная перезагрузка.
