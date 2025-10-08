Tele2 и Altel предупреждают о временных сбоях связи в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Клиентов сотовых операторов Tele2 и Altel ожидают плановые перебои в работе сети. Техническое обслуживание пройдет с вечера 8 октября до утра 9 октября 2025 года. Компании призывают абонентов заранее подготовиться к возможным неудобствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.