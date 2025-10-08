18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.10.2025, 10:49

В Казахстане хотят удвоить компенсацию пострадавшим в ДТП: новые размеры выплат

Новости Казахстана 0 436

Депутаты мажилиса инициировали поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО), направленные на повышение страховых компенсаций пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Цель изменений — обеспечить полноценное покрытие расходов на лечение и реабилитацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by

Новые размеры страховых выплат

Поправки затрагивают статью 24 закона «Пределы ответственности страховщика». В случае аварии предлагается выплачивать:

  • За вред жизни или здоровью с летальным исходом — 4000 МРП.

  • За установление инвалидности:

    • I группа — 3200 МРП

    • II группа — 2400 МРП

    • III группа — 1000 МРП

    • Инвалидность у ребёнка — 2000 МРП

  • За увечья, травмы или повреждения здоровья без установления инвалидности — до 300 МРП.

  • За каждый день стационарного лечения — не менее 2 МРП.

Выплаты за ущерб имуществу

  • Имущество одного потерпевшего — в размере причинённого ущерба, но не более 1200 МРП.

  • Имущество двух и более потерпевших — каждому по максимум 1200 МРП.

При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не должен превышать 4000 МРП. Если ущерб превышает предел ответственности страховщика, выплаты распределяются пропорционально степени вреда, причинённого каждому имуществу.

Главная цель изменений

Согласно депутатам, действующие размеры страховых выплат часто не покрывают расходы на лечение и реабилитацию пострадавших в ДТП. Поправки позволят удвоить выплаты по большинству статей, кроме компенсаций за травмы без инвалидности, и тем самым защитят интересы пострадавших.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?