В Казахстане хотят удвоить компенсацию пострадавшим в ДТП: новые размеры выплат

Депутаты мажилиса инициировали поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО), направленные на повышение страховых компенсаций пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Цель изменений — обеспечить полноценное покрытие расходов на лечение и реабилитацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: minsknews.by

Новые размеры страховых выплат

Поправки затрагивают статью 24 закона «Пределы ответственности страховщика». В случае аварии предлагается выплачивать:

За вред жизни или здоровью с летальным исходом — 4000 МРП.

За установление инвалидности: I группа — 3200 МРП II группа — 2400 МРП III группа — 1000 МРП Инвалидность у ребёнка — 2000 МРП

За увечья, травмы или повреждения здоровья без установления инвалидности — до 300 МРП.

За каждый день стационарного лечения — не менее 2 МРП.

Выплаты за ущерб имуществу

Имущество одного потерпевшего — в размере причинённого ущерба, но не более 1200 МРП.

Имущество двух и более потерпевших — каждому по максимум 1200 МРП.

При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не должен превышать 4000 МРП. Если ущерб превышает предел ответственности страховщика, выплаты распределяются пропорционально степени вреда, причинённого каждому имуществу.

Главная цель изменений

Согласно депутатам, действующие размеры страховых выплат часто не покрывают расходы на лечение и реабилитацию пострадавших в ДТП. Поправки позволят удвоить выплаты по большинству статей, кроме компенсаций за травмы без инвалидности, и тем самым защитят интересы пострадавших.