Громкий инцидент в Казахстане: аким кричал и матерился на встрече с жителями (видео)

В Восточно-Казахстанской области внимание общественности привлек инцидент с участием сельского акима. Видео с места события быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Что произошло

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как Куаныш Толеухан, аким Шиликтинского сельского округа Зайсанского района, теряет контроль во время общения с жителями. Во время перепалки он кричит на участников встречи и в какой-то момент переходит на нецензурную лексику.

Реакция властей

В акимате Восточно-Казахстанской области 8 октября прокомментировали произошедшее:

"По данному факту от акима Зайсанского района затребованы официальные пояснения. Акиматом Восточно-Казахстанской области инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики. Подобные проявления недопустимы".

Последствия для акима

Руководство области подчеркнуло, что за нарушения этических норм к сотрудникам будут применяться самые строгие меры. Дальнейшие решения по дисциплинарной ответственности акима станут известны после рассмотрения официальных пояснений и материалов в Совете по этике.