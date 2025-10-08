Питер Фостер уходит с поста главы «Эйр Астаны»

Қазақ тіліне аудару

Стало известно, что Питер Фостер больше не будет возглавлять казахстанскую авиакомпанию «Эйр Астана», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: YouTube

Сроки ухода и новые обязанности

П. Фостер покинет должность главного исполнительного директора и выйдет из состава совета директоров «Эйр Астаны» в конце марта 2026 года.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что он продолжит сотрудничество с группой в новом качестве — старшего советника совета директоров.

Кто сменит Фостера

На место П. Фостера назначат Ибрахима Жанлыела, который в данный момент занимает пост исполнительного директора по финансам.

И. Жанлыел работает в «Эйр Астане» с 2003 года и имеет богатый опыт внутри компании, что позволит ему плавно перейти к руководству авиакомпанией.

Карьера и заслуги Питера Фостера

65-летний британский гражданин Питер Фостер возглавлял «Эйр Астану» на протяжении 20 лет.

Он является выпускником Кембриджского университета. В 2015 году Фостер был удостоен Ордена Британской Империи (OBE) за вклад в развитие британской авиации в Казахстане.