Названы суммы штрафов за неправильную парковку в Казахстане

В Казахстане введены конкретные суммы штрафов за нарушения правил парковки, сообщает ИА «NewTimes.kz» . Размеры наказаний зависят от характера правонарушения и варьируются от 11 796 до 39 320 тенге, передает Lada.kz.

Фото: teplonpro.ru

Стандартные нарушения: сколько придется заплатить

За обычное нарушение правил остановки или стоянки водителю грозит штраф в размере 5 МРП, что эквивалентно 19 660 тенге. Это наказание применяется к случаям, когда парковка создает минимальные неудобства, но все же нарушает закон.

Серьезные нарушения: парковка там, где запрещено

Более строгие штрафы предусмотрены за действия, создающие прямую опасность или препятствия для движения:

Стоянка на тротуарах

Парковка на клумбах

Оставление автомобиля на детских или спортивных площадках

Создание препятствий для движения других транспортных средств

Использование мест, предназначенных для людей с инвалидностью

В таких случаях сумма штрафа достигает 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.

Нарушения на платных парковках: что грозит водителям

За уклонение от оплаты платной парковки водителю назначается штраф 1 МРП (3 932 тенге). Если правонарушение повторяется в течение года, сумма увеличивается до 2 МРП (7 864 тенге).

Почему важно соблюдать правила парковки

Соблюдение правил остановки и стоянки — не только требование закона, но и проявление уважения к другим участникам дорожного движения. Даже мелкие нарушения могут создавать серьезные препятствия, провоцировать аварийные ситуации и угрожать безопасности на дорогах.