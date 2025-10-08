18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.10.2025, 13:10

Названы суммы штрафов за неправильную парковку в Казахстане

Новости Казахстана 0 564

В Казахстане введены конкретные суммы штрафов за нарушения правил парковки, сообщает ИА «NewTimes.kz». Размеры наказаний зависят от характера правонарушения и варьируются от 11 796 до 39 320 тенге, передает Lada.kz. 

Фото: teplonpro.ru
Фото: teplonpro.ru

Стандартные нарушения: сколько придется заплатить

За обычное нарушение правил остановки или стоянки водителю грозит штраф в размере 5 МРП, что эквивалентно 19 660 тенге. Это наказание применяется к случаям, когда парковка создает минимальные неудобства, но все же нарушает закон.

Серьезные нарушения: парковка там, где запрещено

Более строгие штрафы предусмотрены за действия, создающие прямую опасность или препятствия для движения:

  • Стоянка на тротуарах

  • Парковка на клумбах

  • Оставление автомобиля на детских или спортивных площадках

  • Создание препятствий для движения других транспортных средств

  • Использование мест, предназначенных для людей с инвалидностью

В таких случаях сумма штрафа достигает 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.

Нарушения на платных парковках: что грозит водителям

За уклонение от оплаты платной парковки водителю назначается штраф 1 МРП (3 932 тенге). Если правонарушение повторяется в течение года, сумма увеличивается до 2 МРП (7 864 тенге).

Почему важно соблюдать правила парковки

Соблюдение правил остановки и стоянки — не только требование закона, но и проявление уважения к другим участникам дорожного движения. Даже мелкие нарушения могут создавать серьезные препятствия, провоцировать аварийные ситуации и угрожать безопасности на дорогах.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?