Названы суммы штрафов за неправильную парковку в Казахстане

В Казахстане введены конкретные суммы штрафов за нарушения правил парковки, сообщает ИА «NewTimes.kz». Размеры наказаний зависят от характера правонарушения и варьируются от 11 796 до 39 320 тенге, передает Lada.kz.
За обычное нарушение правил остановки или стоянки водителю грозит штраф в размере 5 МРП, что эквивалентно 19 660 тенге. Это наказание применяется к случаям, когда парковка создает минимальные неудобства, но все же нарушает закон.
Более строгие штрафы предусмотрены за действия, создающие прямую опасность или препятствия для движения:
Стоянка на тротуарах
Парковка на клумбах
Оставление автомобиля на детских или спортивных площадках
Создание препятствий для движения других транспортных средств
Использование мест, предназначенных для людей с инвалидностью
В таких случаях сумма штрафа достигает 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.
За уклонение от оплаты платной парковки водителю назначается штраф 1 МРП (3 932 тенге). Если правонарушение повторяется в течение года, сумма увеличивается до 2 МРП (7 864 тенге).
Соблюдение правил остановки и стоянки — не только требование закона, но и проявление уважения к другим участникам дорожного движения. Даже мелкие нарушения могут создавать серьезные препятствия, провоцировать аварийные ситуации и угрожать безопасности на дорогах.
