18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.10.2025, 15:00

Токаев потребовал от правительства усилить борьбу с инфляцией и повысить доходы граждан

Новости Казахстана 0 620

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание, посвящённое вопросам экономической стабильности и ценовой политики. Главной темой обсуждения стало повышение качества экономического роста и разработка эффективных мер по снижению инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Укрепление макроэкономической устойчивости

На совещании обсуждались ключевые направления государственной политики, направленные на укрепление макроэкономической устойчивости и повышение благосостояния населения. Президент подчеркнул, что устойчивое развитие возможно только при чётком взаимодействии всех ответственных ведомств и согласованных действиях правительства, Нацбанка и профильных агентств.

Токаев отметил, что стране необходимо перейти от количественного роста к качественным преобразованиям, которые напрямую повлияют на доходы граждан и уровень их жизни.

Командный подход к решению экономических задач

Глава государства подчеркнул, что борьба с инфляцией требует системного и командного подхода. По его словам, экономические ведомства должны действовать как единое целое, не допуская разногласий и бюрократических задержек.

«Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда, с учётом сложности ситуации, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната», — заявил Токаев.

Президент также подчеркнул, что Казахстану следует использовать передовой мировой опыт и быть готовым принимать ответственные и даже непопулярные решения, если того требует экономическая ситуация.

Инфляция остаётся главным вызовом

Тема высокой инфляции остаётся одной из приоритетных для правительства. В своём Послании народу Казахстана 8 сентября Токаев уже обращал внимание на то, что рост цен фактически «съедает» увеличение доходов населения.

Президент отметил, что инфляционные процессы сегодня наблюдаются во многих странах, однако в Казахстане они приобрели особенно острый характер.

«Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Преодолевать вновь возникающие трудности следует с учётом передового мирового опыта», — подчеркнул глава государства.

Участники совещания

В заседании приняли участие:

  • премьер-министр Казахстана,

  • руководство Администрации Президента,

  • председатель Национального банка,

  • руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка,

  • Агентства по стратегическому планированию и реформам,

  • члены правительства.

По итогам совещания президент поручил правительству и Национальному банку усилить координацию действий, активизировать меры по сдерживанию инфляции и росту доходов казахстанцев, чтобы обеспечить реальное улучшение благосостояния граждан.

6
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?