Токаев потребовал от правительства усилить борьбу с инфляцией и повысить доходы граждан

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание, посвящённое вопросам экономической стабильности и ценовой политики. Главной темой обсуждения стало повышение качества экономического роста и разработка эффективных мер по снижению инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Укрепление макроэкономической устойчивости

На совещании обсуждались ключевые направления государственной политики, направленные на укрепление макроэкономической устойчивости и повышение благосостояния населения. Президент подчеркнул, что устойчивое развитие возможно только при чётком взаимодействии всех ответственных ведомств и согласованных действиях правительства, Нацбанка и профильных агентств.

Токаев отметил, что стране необходимо перейти от количественного роста к качественным преобразованиям, которые напрямую повлияют на доходы граждан и уровень их жизни.

Командный подход к решению экономических задач

Глава государства подчеркнул, что борьба с инфляцией требует системного и командного подхода. По его словам, экономические ведомства должны действовать как единое целое, не допуская разногласий и бюрократических задержек.

«Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда, с учётом сложности ситуации, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната», — заявил Токаев.

Президент также подчеркнул, что Казахстану следует использовать передовой мировой опыт и быть готовым принимать ответственные и даже непопулярные решения, если того требует экономическая ситуация.

Инфляция остаётся главным вызовом

Тема высокой инфляции остаётся одной из приоритетных для правительства. В своём Послании народу Казахстана 8 сентября Токаев уже обращал внимание на то, что рост цен фактически «съедает» увеличение доходов населения.

Президент отметил, что инфляционные процессы сегодня наблюдаются во многих странах, однако в Казахстане они приобрели особенно острый характер.

«Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Преодолевать вновь возникающие трудности следует с учётом передового мирового опыта», — подчеркнул глава государства.

Участники совещания

В заседании приняли участие:

премьер-министр Казахстана,

руководство Администрации Президента,

председатель Национального банка,

руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка,

Агентства по стратегическому планированию и реформам,

члены правительства.

По итогам совещания президент поручил правительству и Национальному банку усилить координацию действий, активизировать меры по сдерживанию инфляции и росту доходов казахстанцев, чтобы обеспечить реальное улучшение благосостояния граждан.