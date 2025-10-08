18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.10.2025, 16:50

В Казахстане хотят знать ДНК каждого гражданина и ввести генетические паспорта

Новости Казахстана

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов выступил с предложением внедрить систему генетического паспорта для всех граждан Казахстана. Об этом он заявил 8 октября 2025 года на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Инициатива депутата Мажилиса

По словам депутата, такая мера позволит снизить риски рождения детей с тяжелыми наследственными заболеваниями и укрепить здоровье будущих поколений.

Проблема растущего числа детей с инвалидностью

Магеррамов отметил, что рождение детей с инвалидностью становится все более острой социальной проблемой. Он подчеркнул, что государство должно использовать все возможные ресурсы для предупреждения появления неизлечимых генетических заболеваний, приводящих к инвалидности.

«В интересах государства и в границах его возможностей можно предотвратить рождение детей с определенными неизлечимыми диагнозами, — отметил парламентарий. — Это не только медицинская, но и социальная задача, напрямую влияющая на качество жизни общества».

Мировая практика и современные методы диагностики

Депутат напомнил, что в ряде стран уже внедрены программы предварительного генетического обследования семейных пар, планирующих беременность.
Одним из наиболее точных и современных методов считается генетический тест “carrier screening” — тестирование будущих родителей на носительство сотен наследственных заболеваний.

Среди наиболее часто выявляемых патологий он назвал:

  • муковисцидоз,

  • спинальную мышечную атрофию,

  • синдром Х-хрупкости,

  • хромосомные нарушения, определяемые с помощью кариотипирования.

Магеррамов подчеркнул, что использование подобных тестов позволяет заранее выявить риски и предотвратить рождение детей с тяжелыми заболеваниями.

Предложение о создании генетических паспортов

По мнению депутата, формирование генетического паспорта каждого гражданина станет важным шагом в оздоровлении нации.

«Создание генетического паспорта — это не просто медицинская мера, это инвестиция в будущее, в здоровье будущих поколений», — заявил он.

Мажилисмен предложил правительству внедрить добровольное и бесплатное генетическое обследование семейных пар, планирующих беременность. Такая программа, по его словам, поможет выявить факторы риска рождения детей с наследственными и хромосомными аномалиями.

Поддержка со стороны Минздрава

Ранее, 7 октября 2025 года, министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила о расширении доступа населения к медицинским услугам. По данным Минздрава, тысячи граждан уже проходят профилактические скрининги, направленные на раннее выявление серьезных заболеваний.
Инициатива о генетическом паспорте, по мнению экспертов, может стать логичным продолжением политики по укреплению здоровья нации и развитию превентивной медицины.

