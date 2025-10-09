18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.10.2025, 19:17

Граница без пробок: модернизацию границы Казахстана и России ускорили на несколько лет

Новости Казахстана 0 898

На казахстанско-российской границе пройдет масштабная реконструкция автомобильных пунктов пропуска. Работы, которые изначально планировались на 2030–2032 годы, начнутся значительно раньше — уже в 2026–2027 годах. Такое решение принято на совместном выездном совещании представителей транспортных ведомств двух стран, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана
© Photo : Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана

Совместное совещание на границе

Выездное заседание прошло непосредственно на одном из пунктов пропуска. В нем приняли участие первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов и вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.

Главной темой встречи стала актуализация планов по обновлению инфраструктуры на казахстанско-российской границе и ускорение реализации проектов.

«Стороны обсудили перенос сроков модернизации пунктов пропуска на более ранний период — 2026–2027 годы вместо 2030–2032», — сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Какие пункты обновят первыми

На первом этапе реконструкция затронет десять приоритетных пунктов пропуска, среди которых:

  • Сагарчин,

  • Маштаково,

  • Озинки,

  • Илек,

  • Караузек и другие.

После модернизации их пропускная способность вырастет более чем в два раза, достигнув 8,3 миллиона транспортных средств в год.

Остальные участки тоже ждут обновления

На оставшихся 20 пунктах планируются работы по капитальному ремонту и модернизации отдельных элементов инфраструктуры.
В их числе:

  • ремонт дорожного покрытия,

  • обновление систем электроснабжения,

  • реконструкция зданий и сооружений,

  • выполнение более 250 мероприятий некапитального характера.

Транспортные коридоры и стратегия «Север–Юг»

Отдельный блок совещания был посвящен развитию международных автодорожных направлений, в том числе стратегического маршрута «Север–Юг», который связывает Казахстан с Россией и странами Южной Азии.
Этот транспортный коридор рассматривается как ключевой элемент транзитного потенциала Казахстана, способный укрепить внешнеэкономические связи и увеличить объемы международных перевозок.

Контроль и координация

Также стороны обсудили развитие международных грузоперевозок, вопросы применения беспилотного транспорта и текущую ситуацию на действующих пунктах пропуска.

Российская сторона заверила, что ход реализации совместных проектов находится под особым контролем компетентных органов, а координация действий будет вестись на постоянной основе.

0
0
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?