Граница без пробок: модернизацию границы Казахстана и России ускорили на несколько лет

На казахстанско-российской границе пройдет масштабная реконструкция автомобильных пунктов пропуска. Работы, которые изначально планировались на 2030–2032 годы, начнутся значительно раньше — уже в 2026–2027 годах. Такое решение принято на совместном выездном совещании представителей транспортных ведомств двух стран, сообщает Lada.kz.

Совместное совещание на границе

Выездное заседание прошло непосредственно на одном из пунктов пропуска. В нем приняли участие первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов и вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.

Главной темой встречи стала актуализация планов по обновлению инфраструктуры на казахстанско-российской границе и ускорение реализации проектов.

«Стороны обсудили перенос сроков модернизации пунктов пропуска на более ранний период — 2026–2027 годы вместо 2030–2032», — сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Какие пункты обновят первыми

На первом этапе реконструкция затронет десять приоритетных пунктов пропуска, среди которых:

Сагарчин ,

Маштаково ,

Озинки ,

Илек ,

Караузек и другие.

После модернизации их пропускная способность вырастет более чем в два раза, достигнув 8,3 миллиона транспортных средств в год.

Остальные участки тоже ждут обновления

На оставшихся 20 пунктах планируются работы по капитальному ремонту и модернизации отдельных элементов инфраструктуры.

В их числе:

ремонт дорожного покрытия,

обновление систем электроснабжения,

реконструкция зданий и сооружений,

выполнение более 250 мероприятий некапитального характера.

Транспортные коридоры и стратегия «Север–Юг»

Отдельный блок совещания был посвящен развитию международных автодорожных направлений, в том числе стратегического маршрута «Север–Юг», который связывает Казахстан с Россией и странами Южной Азии.

Этот транспортный коридор рассматривается как ключевой элемент транзитного потенциала Казахстана, способный укрепить внешнеэкономические связи и увеличить объемы международных перевозок.

Контроль и координация

Также стороны обсудили развитие международных грузоперевозок, вопросы применения беспилотного транспорта и текущую ситуацию на действующих пунктах пропуска.

Российская сторона заверила, что ход реализации совместных проектов находится под особым контролем компетентных органов, а координация действий будет вестись на постоянной основе.