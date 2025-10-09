18+
08.10.2025, 20:54

Бензин разбавляют водой и растворителями: чем на самом деле заправляют автомобили казахстанцев

Новости Казахстана

В Казахстане качество топлива вызывает все больше нареканий. По данным Министерства торговли и интеграции РК, каждая четвертая проба бензина не проходит лабораторную проверку. Эксперт нефтяной отрасли Асылбек Жакиев рассказал в интервью BAQ.KZ, кто отвечает за ухудшение качества и что необходимо предпринять, чтобы исправить положение, передает Lada.kz. 

Фото: haltermann-carless.com
Фото: haltermann-carless.com

Кто портит топливо

По словам Жакиева, качество бензина снижается не на заводах, а по пути к потребителю.
В стране работают три крупных нефтеперерабатывающих завода, прошедших модернизацию, и их продукция соответствует европейским стандартам К4 и К5.

Однако проблема возникает позже:

«Компании-посредники, включая представителей малого и среднего бизнеса, разбавляют топливо водой и другими веществами. В результате на рынок поступает некачественный продукт», — отметил эксперт.

Таким образом, ответственность за фальсификацию топлива ложится не на производителей, а на дистрибьюторов и посредников, стремящихся снизить издержки.

Три шага для решения проблемы

Жакиев уверен, что исправить ситуацию можно только при комплексном подходе. Он выделил три основных направления действий:

  1. Усилить контроль со стороны Министерств энергетики и промышленности — чтобы исключить нарушения в цепочке поставок.

  2. Повысить внутренний контроль на самих НПЗ, где должна вестись постоянная проверка партий.

  3. Активизировать работу региональных департаментов и комитетов, обязав их регулярно проверять автозаправочные станции и нефтебазы.

Эксперт подчеркнул, что только жесткий и системный контроль позволит вернуть доверие потребителей и стабилизировать рынок.

Почему в стране не хватает топлива

Несмотря на высокие объемы добычи нефти — до 90 млн тонн в 2024 году, — внутренний рынок получает лишь около 15 млн тонн готового топлива.
Как отметил Жакиев, дефицит возникает ежегодно весной и осенью — в периоды активных сельхозработ, когда резко растет потребление топлива аграрным сектором.

Импорт из России и новые риски

Дефицит частично покрывается за счет поставок из России.

«Между Министерством энергетики, „КазМунайГазом“ и российскими нефтегазовыми компаниями действует соглашение по индикативному балансу. Россия ежегодно поставляет Казахстану до 1,5 млн тонн дизельного топлива, АИ-92, АИ-95 и других продуктов», — рассказал эксперт.

Однако, по его словам, в последние месяцы ситуация осложнилась:

«На российские нефтеперерабатывающие заводы все чаще совершаются атаки украинских дронов. Возникает вопрос — сможет ли Россия и дальше выполнять экспортные обязательства перед Казахстаном?»

В связи с этим Минэнерго уже ведет переговоры с Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном о возможных поставках топлива из этих стран, чтобы диверсифицировать источники импорта и снизить зависимость от одного партнера.

Итог

Проблема некачественного и дефицитного топлива в Казахстане требует жесткого контроля, прозрачности цепочек поставок и новых международных соглашений.
Эксперты предупреждают: если ситуацию не взять под контроль сейчас, последствия ощутят не только автомобилисты, но и вся экономика страны.

