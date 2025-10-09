18+
09.10.2025, 06:06

Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода

Новости Казахстана 0 397

Российский газовый гигант «Газпром» и казахстанские власти договорились о реализации нового стратегического проекта — строительства магистрального газопровода, который соединит Россию и Казахстан. Соответствующий меморандум был подписан во время рабочей встречи руководства компаний и правительства, сообщили в пресс-службе «Газпрома», сообщает Lada.kz. 

Фото: Global Look Press/IMAGO/Andre Gschweng

Важность соглашения для долгосрочного сотрудничества

Подписание документа состоялось между Алексеем Миллером, председателем правления ПАО «Газпром», и Романом Скляром, первым заместителем премьер-министра Казахстана. Стороны подчеркнули, что целью проекта является укрепление долгосрочного сотрудничества с учетом растущей потребности Казахстана в природном газе.

  • Россия обеспечит поставки газа для стабилизации внутреннего рынка Казахстана.

  • Казахстан получит гарантированные объемы топлива для промышленного и бытового потребления.

  • Долгосрочная координация позволит планировать модернизацию инфраструктуры обеих стран.

Соглашение о переработке казахстанского газа

Помимо строительства газопровода, стороны также подписали соглашение об основных условиях переработки казахстанского газа на территории РФ.

  • Документ предусматривает переработку газа с Карачаганакского месторождения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

  • Завод планируется модернизировать, чтобы соответствовать современным стандартам переработки.

  • Это позволит Казахстану увеличивать экспортные поставки и повышать качество продукции для внутреннего рынка.

Контекст и предыстория проекта

Ранее власти Казахстана потребовали, чтобы западные нефтегазовые компании Eni и Shell передали государству контроль над проектом переработки газа на Карачаганакском месторождении.

  • Этот шаг обеспечит Казахстану большую независимость в управлении ключевыми энергетическими активами.

  • Сотрудничество с «Газпромом» позволит интегрировать проект в более масштабную энергетическую инфраструктуру Евразии.

  • Меморандум открывает перспективы для расширения поставок газа и дальнейшего сотрудничества с Россией в энергетическом секторе.

Перспективы и значение для региона

Проект нового газопровода и переработки газа укрепляет стратегическое партнерство России и Казахстана. Он обеспечивает:

  1. Энергетическую безопасность Казахстана в условиях растущего спроса.

  2. Развитие инфраструктуры газопереработки и транспортировки.

  3. Укрепление экономических связей между странами через совместные проекты и модернизацию заводов.

Стороны отметили, что дальнейшие шаги будут направлены на детализацию технических параметров проекта, определение сроков строительства и объемов поставок, а также подготовку нормативной базы для долгосрочного сотрудничества.

