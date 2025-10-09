18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 06:31

Когда отдохнут казахстанские школьники: полный календарь каникул 2025–2026

Новости Казахстана 0 1 139

Школьные каникулы в Казахстане традиционно распределяются по четвертям учебного года. Ниже представляем подробный календарь отдыха для школьников в 2025–2026 году, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Традиционное распределение каникул

Учебный год в казахстанских школах делится на четыре четверти. После завершения каждой четверти учащиеся получают определённый период отдыха.

  • Первая четверть продлится 8 недель, после чего школьников ждёт короткая передышка.

  • Отпуск после первой четверти: с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Зимние каникулы

Зимние каникулы — один из самых долгих перерывов в учебном году. Они приходятся на период новогодних праздников.

  • Даты зимних каникул: с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.

  • В это время школьники смогут провести праздники с семьёй, отдохнуть и восстановить силы перед второй половиной учебного года.

Особые каникулы для первоклассников

Для учащихся первого класса предусмотрен дополнительный короткий отдых в феврале, чтобы помочь детям адаптироваться к школьной нагрузке.

  • Даты дополнительного отдыха для первоклассников: с 9 по 15 февраля 2026 года.

Весенние каникулы

Весной школьники получают более длительный перерыв, который помогает подготовиться к завершающей четверти учебного года.

  • Весенние каникулы: с 19 по 29 марта 2026 года.

  • Все ученики школ страны смогут отдохнуть и восстановить силы перед последним этапом обучения.

Завершение учебного года

Учебный год заканчивается после четвёртой четверти, которая также продлится 8 недель.

  • Окончание учебного года: 25 мая 2026 года.

  • После этого школьники отправятся на летние каникулы, а первоклассники уже будут более уверенно адаптированы к школьной программе.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?