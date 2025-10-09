Когда отдохнут казахстанские школьники: полный календарь каникул 2025–2026

Қазақ тіліне аудару

Школьные каникулы в Казахстане традиционно распределяются по четвертям учебного года. Ниже представляем подробный календарь отдыха для школьников в 2025–2026 году, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Традиционное распределение каникул

Учебный год в казахстанских школах делится на четыре четверти. После завершения каждой четверти учащиеся получают определённый период отдыха.

Первая четверть продлится 8 недель , после чего школьников ждёт короткая передышка.

Отпуск после первой четверти: с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Зимние каникулы

Зимние каникулы — один из самых долгих перерывов в учебном году. Они приходятся на период новогодних праздников.

Даты зимних каникул: с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.

В это время школьники смогут провести праздники с семьёй, отдохнуть и восстановить силы перед второй половиной учебного года.

Особые каникулы для первоклассников

Для учащихся первого класса предусмотрен дополнительный короткий отдых в феврале, чтобы помочь детям адаптироваться к школьной нагрузке.

Даты дополнительного отдыха для первоклассников: с 9 по 15 февраля 2026 года.

Весенние каникулы

Весной школьники получают более длительный перерыв, который помогает подготовиться к завершающей четверти учебного года.

Весенние каникулы: с 19 по 29 марта 2026 года .

Все ученики школ страны смогут отдохнуть и восстановить силы перед последним этапом обучения.

Завершение учебного года

Учебный год заканчивается после четвёртой четверти, которая также продлится 8 недель.