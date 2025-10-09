Преподавателя из Казахстана обманули и оставили в России без средств к существованию

Бывший преподаватель из Усть-Камена, кандидат технических наук Рудольф Быков, стал жертвой мошенников, которые завладели его средствами и имуществом. По информации подписчиков Instagram-аккаунта ilove_oskemen, злоумышленники похитили у мужчины 3 млн тенге, банковскую карту и доверенность на трехкомнатную квартиру, сообщает Lada.kz.
Согласно данным Евразийского казахстанского технического университета (eKtu.kz), Рудольф Быков обладает:
Высшим техническим образованием;
Степенью кандидата технических наук;
25-летним производственным опытом;
33-летним научным стажем;
13-летним преподавательским опытом.
Эти годы работы сделали его уважаемым специалистом, однако опыт и образование не уберегли от мошеннических схем.
Подписчики Instagram утверждают, что мошенник завоевал доверие Рудольфа Анатольевича, проявляя чрезмерную заботу. Он убедил пенсионера, что дочери требуется срочное лечение в России, а также уверял, что ребенка хочет забрать родственница по линии покойной жены, а не органы соцзащиты.
Под давлением злоумышленника мужчина оформи доверенность на квартиру, после чего лишился всех своих средств и имущества.
В России обещанного лечения для дочери не оказалось. Рудольфа Быкова оставили в чужом городе без вещей, денег и жилья. Позже дочь умерла, однако точные обстоятельства и место смерти пока неизвестны.
После того как родственники узнали о случившемся, они решили разместить Рудольфа Анатольевича в пансионате, так как семья не может обеспечить должный уход. Представители акимата предложили пансионат в Зевакино, однако:
расстояние до него большое;
стоимость превышает пенсию пенсионера.
На сегодняшний день благодаря усилиям семьи и активистов удалось собрать 740 тыс. тенге, однако ещё предстоит решить вопросы с:
восстановлением документов;
выплатой пенсии;
поддержкой здоровья пострадавшего.
Активисты и родственники намерены добиться наказания виновных. Продолжается сбор средств для покрытия расходов на пансионат и оказания помощи Рудольфу Анатольевичу.
