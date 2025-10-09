18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.10.2025, 06:48

Преподавателя из Казахстана обманули и оставили в России без средств к существованию

Новости Казахстана

Бывший преподаватель из Усть-Камена, кандидат технических наук Рудольф Быков, стал жертвой мошенников, которые завладели его средствами и имуществом. По информации подписчиков Instagram-аккаунта ilove_oskemen, злоумышленники похитили у мужчины 3 млн тенге, банковскую карту и доверенность на трехкомнатную квартиру, сообщает Lada.kz. 

Фото предоставлено Натальей Андреевой
Фото предоставлено Натальей Андреевой

Биография пострадавшего: опыт и достижения

Согласно данным Евразийского казахстанского технического университета (eKtu.kz), Рудольф Быков обладает:

  • Высшим техническим образованием;

  • Степенью кандидата технических наук;

  • 25-летним производственным опытом;

  • 33-летним научным стажем;

  • 13-летним преподавательским опытом.

Эти годы работы сделали его уважаемым специалистом, однако опыт и образование не уберегли от мошеннических схем.

Как произошла афера

Подписчики Instagram утверждают, что мошенник завоевал доверие Рудольфа Анатольевича, проявляя чрезмерную заботу. Он убедил пенсионера, что дочери требуется срочное лечение в России, а также уверял, что ребенка хочет забрать родственница по линии покойной жены, а не органы соцзащиты.

Под давлением злоумышленника мужчина оформи доверенность на квартиру, после чего лишился всех своих средств и имущества.

Трагические последствия

В России обещанного лечения для дочери не оказалось. Рудольфа Быкова оставили в чужом городе без вещей, денег и жилья. Позже дочь умерла, однако точные обстоятельства и место смерти пока неизвестны.

Помощь семье и восстановление документов

После того как родственники узнали о случившемся, они решили разместить Рудольфа Анатольевича в пансионате, так как семья не может обеспечить должный уход. Представители акимата предложили пансионат в Зевакино, однако:

  • расстояние до него большое;

  • стоимость превышает пенсию пенсионера.

На сегодняшний день благодаря усилиям семьи и активистов удалось собрать 740 тыс. тенге, однако ещё предстоит решить вопросы с:

  • восстановлением документов;

  • выплатой пенсии;

  • поддержкой здоровья пострадавшего.

Борьба за справедливость

Активисты и родственники намерены добиться наказания виновных. Продолжается сбор средств для покрытия расходов на пансионат и оказания помощи Рудольфу Анатольевичу.

