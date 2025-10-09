18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.10.2025, 07:09

Ермек Турсунов вернулся в Казахстан после нескольких месяцев за границей

Новости Казахстана 0 776

Известный казахстанский режиссёр и сценарист Ермек Турсунов вернулся на родину. О его возвращении сообщил общественный деятель Булат Абилов в своём Facebook-посте, передает Lada.kz. 

Фото: Facebook
Фото: Facebook

«Ермек вернулся из личной ссылки»

По словам Абилова, встреча с Турсуновым состоялась недавно, и они обсудили как личные, так и общественные темы.

«Ермек вернулся из личной непродолжительной ссылки, появилась возможность встретиться, поговорить. Шутим, что в стране всё спокойно, поэтому обсуждаем то, что неспокойно», — написал Абилов.

Он отметил, что разговор затронул тревожные мировые события, вопросы внутренней устойчивости и способность сохранять ясность мышления в сложное время.

«Мир переживает неспокойные времена. Повсюду кризисы, конфликты, тревожные сигналы. Каждый день приносит новые вызовы. И на этом фоне особенно ощущается контраст у нас — напряжённое ожидание. Но главное не страхи, а зрелый взгляд на происходящее», — добавил общественный деятель.

Абилов о дружбе и творчестве

Булат Абилов также выразил благодарность судьбе за давних друзей — Мухтара Джакишева, Еркеша Шакеева и Ермека Турсунова, подчеркнув их вклад в культуру и общественную жизнь Казахстана.

«Мухтар — один из самых талантливых управленцев своего времени. Еркеш — голос целой эпохи. Ермек — человек с огромным внутренним потенциалом, режиссёр, трижды выдвигавшийся от Казахстана на “Оскар”. Я верю, что его новые работы мы ещё увидим», — отметил Абилов.

Почему Турсунов уезжал из страны

Напомним, что в мае 2025 года Ермек Турсунов объявил о своём отъезде из Казахстана. Он тогда заявил, что не может продолжать творческую деятельность из-за давления и ограничений в медиасреде.

«В этой стране становится просто опасно жить. Мне пришлось купить билет в одну сторону», — писал режиссёр.

После этого Агентство по противодействию коррупции сообщило, что расследует дело, связанное с киностудией «Казахфильм» и фильмом «Долгое эхо». Однако Турсунов, по данным ведомства, не являлся подозреваемым и не вызывался на допрос.

«Подозреваемых по делу нет. Сам Турсунов в органы следствия не приглашался», — уточнили в Антикоре.

Один из ведущих мастеров казахстанского кино

Ермек Турсунов — один из самых ярких представителей современного казахстанского кинематографа. Он снял такие известные картины, как «Келін», «Шал», «Жат» и «Кенже», трижды представлявшие Казахстан на премии «Оскар».

В 2018 году Турсунов возглавил Союз кинематографистов Казахстана, а также входил в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Его возвращение в страну многие расценивают как позитивный сигнал для отечественного кинематографа и культурной сферы в целом.

