В Казахстане осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

В Алматы Алмалинский районный суд приговорил гражданина Казахстана Тимура Пралиева к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным по статье 172 Уголовного кодекса РК — «Участие в иностранных вооружённых конфликтах».
Об этом сообщает Telegram-канал «За нами уже выехали».
История Пралиева стала известна в начале 2025 года после публикации радио «Азаттык». Тогда сообщалось, что он был задержан в США при попытке нелегально пересечь границу с Мексикой, переходя реку Рио-Гранде вброд.
При задержании у него обнаружили наличные деньги, беспилотник и два паспорта — казахстанский и российский.
Во время допроса в американской тюрьме Пралиев признался, что служил в рядах частной военной компании «Вагнер», и предъявил удостоверение ветерана боевых действий, выданное на территории России.
По данным следствия, осенью 2023 года Тимур Пралиев отправился из Алматы в Россию — добрался автобусом до Санкт-Петербурга, после чего по объявлению в интернете вступил в ряды ЧВК «Вагнер».
«В месяц обещали платить 240 тысяч рублей. В Краснодаре прошёл все процедуры, а 27 ноября был направлен в Луганск, где служил связистом до 2024 года», — говорится в материалах суда.
В период службы он получил российское гражданство и медаль за участие в боевых действиях. После демобилизации Пралиев отправился за границу — побывал в Беларуси, Африке и США, где в итоге и был арестован.
Весной 2025 года Пралиева доставили в Казахстан сотрудниками миграционной службы. Несмотря на отсутствие официальных заявлений об экстрадиции, вскоре он оказался на родине и предстал перед судом в Алматы.
На заседании обвиняемый признал факт участия в иностранном вооружённом конфликте. Он просил назначить условное наказание, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако суд отказал.
Алмалинский районный суд города Алматы признал Тимура Пралиева виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Таким образом, Казахстан подтвердил приверженность нормам законодательства, запрещающим участие своих граждан в вооружённых конфликтах за рубежом, независимо от мотивов и сторон противостояния.
