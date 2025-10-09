18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.10.2025, 08:14

В Казахстане осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Новости Казахстана 0 683

В Алматы Алмалинский районный суд приговорил гражданина Казахстана Тимура Пралиева к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным по статье 172 Уголовного кодекса РК — «Участие в иностранных вооружённых конфликтах».

Тимур Пралиев (слева) после вручения ему в Уфе удостоверения ветерана боевых действий/фото со страницы «Защитники Отечества | Башкортостан», «ВКонтакте»
Об этом сообщает Telegram-канал «За нами уже выехали».

От служивого до заключённого: путь Тимура Пралиева

История Пралиева стала известна в начале 2025 года после публикации радио «Азаттык». Тогда сообщалось, что он был задержан в США при попытке нелегально пересечь границу с Мексикой, переходя реку Рио-Гранде вброд.

При задержании у него обнаружили наличные деньги, беспилотник и два паспорта — казахстанский и российский.

Во время допроса в американской тюрьме Пралиев признался, что служил в рядах частной военной компании «Вагнер», и предъявил удостоверение ветерана боевых действий, выданное на территории России.

Как Пралиев попал в ЧВК «Вагнер»

По данным следствия, осенью 2023 года Тимур Пралиев отправился из Алматы в Россию — добрался автобусом до Санкт-Петербурга, после чего по объявлению в интернете вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

«В месяц обещали платить 240 тысяч рублей. В Краснодаре прошёл все процедуры, а 27 ноября был направлен в Луганск, где служил связистом до 2024 года», — говорится в материалах суда.

В период службы он получил российское гражданство и медаль за участие в боевых действиях. После демобилизации Пралиев отправился за границу — побывал в Беларуси, Африке и США, где в итоге и был арестован.

Возвращение и суд в Казахстане

Весной 2025 года Пралиева доставили в Казахстан сотрудниками миграционной службы. Несмотря на отсутствие официальных заявлений об экстрадиции, вскоре он оказался на родине и предстал перед судом в Алматы.

На заседании обвиняемый признал факт участия в иностранном вооружённом конфликте. Он просил назначить условное наказание, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако суд отказал.

Приговор суда

Алмалинский районный суд города Алматы признал Тимура Пралиева виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Таким образом, Казахстан подтвердил приверженность нормам законодательства, запрещающим участие своих граждан в вооружённых конфликтах за рубежом, независимо от мотивов и сторон противостояния.

