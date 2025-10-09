18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 09:45

Казахстан объединяет флот с Россией, Ираном и Азербайджаном для защиты Каспия

Новости Казахстана 0 464

Россия инициировала проведение совместного военно-морского учения с Казахстаном, Ираном и Азербайджаном в 2026 году. Основной целью мероприятия станет отработка вопросов безопасности судоходства и защиты объектов морской экономической деятельности на Каспийском море, сообщает Минобороны РФ через РИА Новости, передает Lada.kz. 

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Встреча командующих ВМС стран-участниц

В Санкт-Петербурге прошли переговоры и встреча командующих военно-морскими силами России, Ирана, Казахстана и Азербайджана. Российскую делегацию возглавил главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев.

На встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества, включая:

  • обеспечение безопасности морских коммуникаций;

  • защиту экономических объектов в Каспийском регионе;

  • совместные мероприятия поисково-спасательного характера.

Основной принцип: исключительная региональная компетенция

Адмирал Моисеев подчеркнул, что Каспийское море является закрытой акваторией, и военно-морская деятельность в регионе должна осуществляться исключительно прикаспийскими государствами.

"Военно-морские силы наших стран обладают достаточными компетенцией, силами и средствами для самостоятельного решения возникающих вопросов, а также противодействия всем вызовам и угрозам без привлечения внерегиональных акторов к внутрикаспийским процессам", – заявил он.

Это подтверждает стремление стран региона к самостоятельному контролю и обеспечению безопасности на Каспии.

Подготовка к подписанию пятистороннего меморандума

В ходе переговоров российская сторона предложила возобновить работу экспертных групп ВМС по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области на Каспии.

Документ будет регламентировать совместные действия, координацию и обмен информацией между прикаспийскими государствами, обеспечивая долгосрочное стратегическое сотрудничество в регионе.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?