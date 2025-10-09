Казахстан объединяет флот с Россией, Ираном и Азербайджаном для защиты Каспия

Россия инициировала проведение совместного военно-морского учения с Казахстаном, Ираном и Азербайджаном в 2026 году. Основной целью мероприятия станет отработка вопросов безопасности судоходства и защиты объектов морской экономической деятельности на Каспийском море, сообщает Минобороны РФ через РИА Новости, передает Lada.kz.
В Санкт-Петербурге прошли переговоры и встреча командующих военно-морскими силами России, Ирана, Казахстана и Азербайджана. Российскую делегацию возглавил главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев.
На встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества, включая:
обеспечение безопасности морских коммуникаций;
защиту экономических объектов в Каспийском регионе;
совместные мероприятия поисково-спасательного характера.
Адмирал Моисеев подчеркнул, что Каспийское море является закрытой акваторией, и военно-морская деятельность в регионе должна осуществляться исключительно прикаспийскими государствами.
"Военно-морские силы наших стран обладают достаточными компетенцией, силами и средствами для самостоятельного решения возникающих вопросов, а также противодействия всем вызовам и угрозам без привлечения внерегиональных акторов к внутрикаспийским процессам", – заявил он.
Это подтверждает стремление стран региона к самостоятельному контролю и обеспечению безопасности на Каспии.
В ходе переговоров российская сторона предложила возобновить работу экспертных групп ВМС по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области на Каспии.
Документ будет регламентировать совместные действия, координацию и обмен информацией между прикаспийскими государствами, обеспечивая долгосрочное стратегическое сотрудничество в регионе.
