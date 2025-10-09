Минимальная зарплата по-новому: сколько будут зарабатывать казахстанцы и как это считают

Қазақ тіліне аудару

Сенат Казахстана одобрил Конвенцию о минимальной зарплате, учитывающую особенности развивающихся стран. Новые правила предполагают, что при расчёте минимальной заработной платы государство будет обязано ориентироваться не только на экономические показатели, но и на реальные потребности работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: аmixstudio/Getty Images

Основные критерии расчёта МЗП

Сенатор Асем Рахметова подчеркнула, что при определении минимальной заработной платы будут учитываться сразу несколько факторов:

Потребности работников — их реальный уровень жизни и базовые потребности.

Стоимость жизни — расходы на продукты, жильё, услуги и другие необходимые товары.

Экономическая ситуация в стране — состояние экономики, возможности работодателей и госбюджета.

Размер МЗП по-прежнему будет устанавливаться правительством, однако в процессе будут участвовать представители работников и работодателей.

«Установленная минимальная зарплата является обязательной к исполнению, а за её нарушение предусмотрены меры ответственности. Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью уровня МЗП», — отметила Рахметова.

Смещение фокуса на потребности людей

Председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что главное новшество конвенции — внимание к потребностям конкретного человека, а не только к общим экономическим показателям.

«В конвенции речь идёт о том, что при определении минимальной зарплаты нужно учитывать производительность труда, медианную зарплату по экономике. Но главное — учитывать потребности работников, их уровень жизни и минимальные стандарты, установленные в государстве. Таким образом акцент переносится с макроэкономических показателей на конкретного работника», — сказал Ашимбаев.

Текущая ситуация с минимальной зарплатой

На сегодня минимальная зарплата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге, что составляет 30% медианной зарплаты и 21% средней зарплаты по стране.

По словам Ашимбаева, уровень МЗП в стране достаточно низкий, однако изменения не предполагают резкого повышения. Всё будет рассчитываться с учётом возможностей компаний, бизнеса и государственных органов.