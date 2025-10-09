18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 10:10

Минимальная зарплата по-новому: сколько будут зарабатывать казахстанцы и как это считают

Новости Казахстана 0 561

Сенат Казахстана одобрил Конвенцию о минимальной зарплате, учитывающую особенности развивающихся стран. Новые правила предполагают, что при расчёте минимальной заработной платы государство будет обязано ориентироваться не только на экономические показатели, но и на реальные потребности работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: аmixstudio/Getty Images
Фото: аmixstudio/Getty Images

Основные критерии расчёта МЗП

Сенатор Асем Рахметова подчеркнула, что при определении минимальной заработной платы будут учитываться сразу несколько факторов:

  • Потребности работников — их реальный уровень жизни и базовые потребности.

  • Стоимость жизни — расходы на продукты, жильё, услуги и другие необходимые товары.

  • Экономическая ситуация в стране — состояние экономики, возможности работодателей и госбюджета.

Размер МЗП по-прежнему будет устанавливаться правительством, однако в процессе будут участвовать представители работников и работодателей.

«Установленная минимальная зарплата является обязательной к исполнению, а за её нарушение предусмотрены меры ответственности. Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью уровня МЗП», — отметила Рахметова.

Смещение фокуса на потребности людей

Председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что главное новшество конвенции — внимание к потребностям конкретного человека, а не только к общим экономическим показателям.

«В конвенции речь идёт о том, что при определении минимальной зарплаты нужно учитывать производительность труда, медианную зарплату по экономике. Но главное — учитывать потребности работников, их уровень жизни и минимальные стандарты, установленные в государстве. Таким образом акцент переносится с макроэкономических показателей на конкретного работника», — сказал Ашимбаев.

Текущая ситуация с минимальной зарплатой

На сегодня минимальная зарплата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге, что составляет 30% медианной зарплаты и 21% средней зарплаты по стране.

По словам Ашимбаева, уровень МЗП в стране достаточно низкий, однако изменения не предполагают резкого повышения. Всё будет рассчитываться с учётом возможностей компаний, бизнеса и государственных органов.

«Речь идёт не о том, чтобы сразу поднять зарплату до 100 тысяч тенге. Главное — изменить концепцию: уйти от сухих макроэкономических показателей и перейти к оценке потребностей конкретного человека», — пояснил председатель Сената.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?