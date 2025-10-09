Минимальная зарплата по-новому: сколько будут зарабатывать казахстанцы и как это считают

Сенат Казахстана одобрил Конвенцию о минимальной зарплате, учитывающую особенности развивающихся стран. Новые правила предполагают, что при расчёте минимальной заработной платы государство будет обязано ориентироваться не только на экономические показатели, но и на реальные потребности работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сенатор Асем Рахметова подчеркнула, что при определении минимальной заработной платы будут учитываться сразу несколько факторов:
Потребности работников — их реальный уровень жизни и базовые потребности.
Стоимость жизни — расходы на продукты, жильё, услуги и другие необходимые товары.
Экономическая ситуация в стране — состояние экономики, возможности работодателей и госбюджета.
Размер МЗП по-прежнему будет устанавливаться правительством, однако в процессе будут участвовать представители работников и работодателей.
«Установленная минимальная зарплата является обязательной к исполнению, а за её нарушение предусмотрены меры ответственности. Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью уровня МЗП», — отметила Рахметова.
Председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что главное новшество конвенции — внимание к потребностям конкретного человека, а не только к общим экономическим показателям.
«В конвенции речь идёт о том, что при определении минимальной зарплаты нужно учитывать производительность труда, медианную зарплату по экономике. Но главное — учитывать потребности работников, их уровень жизни и минимальные стандарты, установленные в государстве. Таким образом акцент переносится с макроэкономических показателей на конкретного работника», — сказал Ашимбаев.
На сегодня минимальная зарплата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге, что составляет 30% медианной зарплаты и 21% средней зарплаты по стране.
По словам Ашимбаева, уровень МЗП в стране достаточно низкий, однако изменения не предполагают резкого повышения. Всё будет рассчитываться с учётом возможностей компаний, бизнеса и государственных органов.
«Речь идёт не о том, чтобы сразу поднять зарплату до 100 тысяч тенге. Главное — изменить концепцию: уйти от сухих макроэкономических показателей и перейти к оценке потребностей конкретного человека», — пояснил председатель Сената.
