Терапевт или смерть в очереди: суровая реальность казахстанской медицины

Известная казахстанская журналистка и телеведущая Айгуль Мукей резко раскритиковала существующую систему записи к врачам в поликлиниках. В отличие от общественных споров о дорогих нарядах и обуви министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, Мукей затронула проблему, с которой ежедневно сталкиваются сотни казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В своем Instagram Айгуль Мукей подчеркнула, что попасть к узкому специалисту сегодня можно только через терапевта или педиатра. Даже при высокой температуре, воспалении или сильной боли система не позволяет записаться напрямую.
«Прием узкого специалиста – только через терапевта или педиатра. Просто так, даже если у тебя шишки, узлы, температура, воспаление… — никак. Запишись через Дамумед или стой в живой очереди», — отмечает журналистка.
Эта ситуация отражает реальные трудности казахстанцев при получении медицинской помощи, превращая простой визит к врачу в бюрократический квест.
После публикации Мукей получила сотни сообщений от пользователей, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Журналистка подчеркнула, что намерена озвучивать эти истории, надеясь на реальные изменения в системе.
«Я планирую озвучивать ваши истории и очень жду, что система изменится. А ведь ее несложно изменить. Нужно просто сходить в больницы и увидеть все честно – не по отчетам, а как есть», — заявила Айгуль.
Айгуль Мукей обратилась напрямую к Министерству здравоохранения РК и министру Акмарал Альназаровой. Она подчеркнула уважение к труду врачей, но назвала саму систему записи «ненормальной».
«Уважаемые @healthcare.gov.kz, госпожа Альназарова, уважаю Вас и всех врачей, но об этой ненормальной практике знает вся страна. И все это почему-то считается нормальным?! Почему?» — написала журналистка.
В комментариях под постом многие пользователи подтверждают: проблема известна, но никто ее не решает. Жалобы касаются:
многочасовых очередей;
зависаний системы «Дамумед»;
невозможности попасть к нужному специалисту;
бюрократии, которая превращает лечение в испытание.
Некоторые подписчики с иронией добавляют:
«Возможно, чиновникам просто некогда – обсуждают, какую пару туфель надеть к следующему заседанию».
По действующим правилам, направление к узкому специалисту (ЛОР, эндокринолог, невролог и другие) выдает только врач общей практики. Это сделано для:
контроля нагрузки врачей;
рационального распределения средств ОСМС.
Однако пациенты все чаще называют этот механизм бюрократическим абсурдом, который замедляет доступ к медицинской помощи и превращает обычный визит к врачу в сложный процесс.
