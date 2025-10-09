18+
09.10.2025, 10:44

Терапевт или смерть в очереди: суровая реальность казахстанской медицины

Новости Казахстана 0 977

Известная казахстанская журналистка и телеведущая Айгуль Мукей резко раскритиковала существующую систему записи к врачам в поликлиниках. В отличие от общественных споров о дорогих нарядах и обуви министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, Мукей затронула проблему, с которой ежедневно сталкиваются сотни казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Прямой доступ к специалисту невозможен

В своем Instagram Айгуль Мукей подчеркнула, что попасть к узкому специалисту сегодня можно только через терапевта или педиатра. Даже при высокой температуре, воспалении или сильной боли система не позволяет записаться напрямую.

«Прием узкого специалиста – только через терапевта или педиатра. Просто так, даже если у тебя шишки, узлы, температура, воспаление… — никак. Запишись через Дамумед или стой в живой очереди», — отмечает журналистка.

Эта ситуация отражает реальные трудности казахстанцев при получении медицинской помощи, превращая простой визит к врачу в бюрократический квест.

Тысячи историй из первых уст

После публикации Мукей получила сотни сообщений от пользователей, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Журналистка подчеркнула, что намерена озвучивать эти истории, надеясь на реальные изменения в системе.

«Я планирую озвучивать ваши истории и очень жду, что система изменится. А ведь ее несложно изменить. Нужно просто сходить в больницы и увидеть все честно – не по отчетам, а как есть», — заявила Айгуль.

Обращение к министерству

Айгуль Мукей обратилась напрямую к Министерству здравоохранения РК и министру Акмарал Альназаровой. Она подчеркнула уважение к труду врачей, но назвала саму систему записи «ненормальной».

«Уважаемые @healthcare.gov.kz, госпожа Альназарова, уважаю Вас и всех врачей, но об этой ненормальной практике знает вся страна. И все это почему-то считается нормальным?! Почему?» — написала журналистка.

Реакция пользователей

В комментариях под постом многие пользователи подтверждают: проблема известна, но никто ее не решает. Жалобы касаются:

  • многочасовых очередей;

  • зависаний системы «Дамумед»;

  • невозможности попасть к нужному специалисту;

  • бюрократии, которая превращает лечение в испытание.

Некоторые подписчики с иронией добавляют:

«Возможно, чиновникам просто некогда – обсуждают, какую пару туфель надеть к следующему заседанию».

Причина проблемы

По действующим правилам, направление к узкому специалисту (ЛОР, эндокринолог, невролог и другие) выдает только врач общей практики. Это сделано для:

  • контроля нагрузки врачей;

  • рационального распределения средств ОСМС.

Однако пациенты все чаще называют этот механизм бюрократическим абсурдом, который замедляет доступ к медицинской помощи и превращает обычный визит к врачу в сложный процесс.

