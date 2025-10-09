Казахстанцы обсуждают будущее 31 декабря: рабочий день или отдых?

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о том, стоит ли объявить 31 декабря официальным выходным днем. Как передает Tengri Life , казахстанцы активно обсуждают эту тему, делясь личными мнениями и аргументами за и против, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Мнения казахстанцев: «Работать в канун Нового года бессмысленно»

Пользователь сети опубликовал пост с вопросом:

«Кто хочет, чтобы 31 декабря объявили выходным днем? По сути, все равно никто не работает, просто просиживаем время на работе, хотя дома куча дел и готовки».

Пост собрал сотни комментариев, и мнения оказались весьма разными.

За выходной

Многие уверены, что последний день года должен быть свободным:

«Вот реально, зачем 31-го тащиться на работу? Все равно все отпрашиваются и сваливают. Можно же по-человечески все оформить», — отметил один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что рабочий день выбивает желание праздновать: «Уставшая после работы бежишь домой, чтобы накрыть на стол. К двенадцати часам уже валишься с ног, ни праздника, ни салюта».

Некоторые шутят, что 31 декабря давно превратился в «полуофициальный выходной»: «31 декабря — это когда офис пустой, но ты сидишь «на всякий случай»».

Против выходного

Однако есть и те, кто считает, что рабочий день нужен:

«У всех разная работа. У меня 31-е — суперактивный день с кучей продаж», — напомнил один из комментаторов.

Медики приводят серьезные аргументы: «У моего сына ухудшилось состояние, и нас принял врач 31-го вечером. Если бы он не работал, все могло закончиться осложнениями».

Сотрудники аптек и клиник отмечают, что конец декабря — время высокой нагрузки: «У нас 31-го был рабочий день, и вот на 16:00 кто-то записался на колоноскопию под наркозом. Анестезиолог страдал, но работать пришлось».

Международный опыт и предложения компромиссов

Некоторые участники обсуждения приводят примеры из других стран:

«В Китае целую неделю отдыхают на Новый год. Чем мы хуже?» — рассуждает один пользователь.

Также предлагались компромиссные варианты:

Отпускать хотя бы женщин, чтобы они успели заняться подготовкой к празднику: «Мужчины в этот день сидят до конца рабочего дня, а женщин отпускают пораньше».

Другие считают, что проблема скорее в традициях: «Зачем столько готовить? Может, лучше меньше еды, но больше отдыха?»

Дискуссия показывает, что вопрос статуса 31 декабря вызывает противоречивые чувства: одни хотят дополнительного выходного, другие напоминают, что страна не может полностью остановиться — нужны врачи, транспорт, магазины и службы экстренной помощи.

Позиция Министерства труда

Министерство труда и социальной защиты населения напоминает, что 31 декабря не входит в список государственных праздников.

В ведомстве уточнили:

Нерабочими днями в Казахстане являются только государственные и национальные праздники. Новый год отмечается 1 и 2 января.

Работодатели могут сокращать рабочий день 31 декабря по своему усмотрению.

Объявление 31 декабря официальным выходным потребует изменения закона и рассмотрения вопроса на уровне правительства.

В министерстве подчеркнули:

«В целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным утвердить 31 декабря выходным днем».

При этом перенос выходных возможен, но такие решения принимаются заранее с учетом календаря и экономической ситуации.