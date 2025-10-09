18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 11:08

Казахстанцы обсуждают будущее 31 декабря: рабочий день или отдых?

Новости Казахстана 0 586

В социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о том, стоит ли объявить 31 декабря официальным выходным днем. Как передает Tengri Life, казахстанцы активно обсуждают эту тему, делясь личными мнениями и аргументами за и против, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Мнения казахстанцев: «Работать в канун Нового года бессмысленно»

Пользователь сети опубликовал пост с вопросом:

«Кто хочет, чтобы 31 декабря объявили выходным днем? По сути, все равно никто не работает, просто просиживаем время на работе, хотя дома куча дел и готовки».

Пост собрал сотни комментариев, и мнения оказались весьма разными.

За выходной

Многие уверены, что последний день года должен быть свободным:

  • «Вот реально, зачем 31-го тащиться на работу? Все равно все отпрашиваются и сваливают. Можно же по-человечески все оформить», — отметил один из пользователей.

  • Другой комментатор подчеркнул, что рабочий день выбивает желание праздновать: «Уставшая после работы бежишь домой, чтобы накрыть на стол. К двенадцати часам уже валишься с ног, ни праздника, ни салюта».

  • Некоторые шутят, что 31 декабря давно превратился в «полуофициальный выходной»: «31 декабря — это когда офис пустой, но ты сидишь «на всякий случай»».

Против выходного

Однако есть и те, кто считает, что рабочий день нужен:

  • «У всех разная работа. У меня 31-е — суперактивный день с кучей продаж», — напомнил один из комментаторов.

  • Медики приводят серьезные аргументы: «У моего сына ухудшилось состояние, и нас принял врач 31-го вечером. Если бы он не работал, все могло закончиться осложнениями».

  • Сотрудники аптек и клиник отмечают, что конец декабря — время высокой нагрузки: «У нас 31-го был рабочий день, и вот на 16:00 кто-то записался на колоноскопию под наркозом. Анестезиолог страдал, но работать пришлось».

Международный опыт и предложения компромиссов

Некоторые участники обсуждения приводят примеры из других стран:

  • «В Китае целую неделю отдыхают на Новый год. Чем мы хуже?» — рассуждает один пользователь.

Также предлагались компромиссные варианты:

  • Отпускать хотя бы женщин, чтобы они успели заняться подготовкой к празднику: «Мужчины в этот день сидят до конца рабочего дня, а женщин отпускают пораньше».

  • Другие считают, что проблема скорее в традициях: «Зачем столько готовить? Может, лучше меньше еды, но больше отдыха?»

Дискуссия показывает, что вопрос статуса 31 декабря вызывает противоречивые чувства: одни хотят дополнительного выходного, другие напоминают, что страна не может полностью остановиться — нужны врачи, транспорт, магазины и службы экстренной помощи.

Позиция Министерства труда

Министерство труда и социальной защиты населения напоминает, что 31 декабря не входит в список государственных праздников.

В ведомстве уточнили:

  • Нерабочими днями в Казахстане являются только государственные и национальные праздники. Новый год отмечается 1 и 2 января.

  • Работодатели могут сокращать рабочий день 31 декабря по своему усмотрению.

  • Объявление 31 декабря официальным выходным потребует изменения закона и рассмотрения вопроса на уровне правительства.

В министерстве подчеркнули:

«В целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным утвердить 31 декабря выходным днем».

При этом перенос выходных возможен, но такие решения принимаются заранее с учетом календаря и экономической ситуации.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?