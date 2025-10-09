Казахстанцы обсуждают будущее 31 декабря: рабочий день или отдых?

В социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о том, стоит ли объявить 31 декабря официальным выходным днем. Как передает Tengri Life, казахстанцы активно обсуждают эту тему, делясь личными мнениями и аргументами за и против, сообщает Lada.kz.
Пользователь сети опубликовал пост с вопросом:
«Кто хочет, чтобы 31 декабря объявили выходным днем? По сути, все равно никто не работает, просто просиживаем время на работе, хотя дома куча дел и готовки».
Пост собрал сотни комментариев, и мнения оказались весьма разными.
Многие уверены, что последний день года должен быть свободным:
«Вот реально, зачем 31-го тащиться на работу? Все равно все отпрашиваются и сваливают. Можно же по-человечески все оформить», — отметил один из пользователей.
Другой комментатор подчеркнул, что рабочий день выбивает желание праздновать: «Уставшая после работы бежишь домой, чтобы накрыть на стол. К двенадцати часам уже валишься с ног, ни праздника, ни салюта».
Некоторые шутят, что 31 декабря давно превратился в «полуофициальный выходной»: «31 декабря — это когда офис пустой, но ты сидишь «на всякий случай»».
Однако есть и те, кто считает, что рабочий день нужен:
«У всех разная работа. У меня 31-е — суперактивный день с кучей продаж», — напомнил один из комментаторов.
Медики приводят серьезные аргументы: «У моего сына ухудшилось состояние, и нас принял врач 31-го вечером. Если бы он не работал, все могло закончиться осложнениями».
Сотрудники аптек и клиник отмечают, что конец декабря — время высокой нагрузки: «У нас 31-го был рабочий день, и вот на 16:00 кто-то записался на колоноскопию под наркозом. Анестезиолог страдал, но работать пришлось».
Некоторые участники обсуждения приводят примеры из других стран:
«В Китае целую неделю отдыхают на Новый год. Чем мы хуже?» — рассуждает один пользователь.
Также предлагались компромиссные варианты:
Отпускать хотя бы женщин, чтобы они успели заняться подготовкой к празднику: «Мужчины в этот день сидят до конца рабочего дня, а женщин отпускают пораньше».
Другие считают, что проблема скорее в традициях: «Зачем столько готовить? Может, лучше меньше еды, но больше отдыха?»
Дискуссия показывает, что вопрос статуса 31 декабря вызывает противоречивые чувства: одни хотят дополнительного выходного, другие напоминают, что страна не может полностью остановиться — нужны врачи, транспорт, магазины и службы экстренной помощи.
Министерство труда и социальной защиты населения напоминает, что 31 декабря не входит в список государственных праздников.
В ведомстве уточнили:
Нерабочими днями в Казахстане являются только государственные и национальные праздники. Новый год отмечается 1 и 2 января.
Работодатели могут сокращать рабочий день 31 декабря по своему усмотрению.
Объявление 31 декабря официальным выходным потребует изменения закона и рассмотрения вопроса на уровне правительства.
В министерстве подчеркнули:
«В целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным утвердить 31 декабря выходным днем».
При этом перенос выходных возможен, но такие решения принимаются заранее с учетом календаря и экономической ситуации.
