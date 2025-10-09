К 2031 году в Казахстане пенсионный возраст женщин сравняется с мужским

Қазақ тіліне аудару

В 2026 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 61. В последующие годы пенсионный возраст для женщин будет постепенно увеличиваться до 63 лет к 2031 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: amic.ru

Пенсионный возраст для мужчин и женщин

Мужчины: 63 года — без изменений на ближайшие годы.

Женщины: постепенное увеличение пенсионного возраста: с 2024 по 2027 годы — 61 год; с 1 января 2028 года — 61,5 года; с 1 января 2029 года — 62 года; с 1 января 2030 года — 62,5 года; с 1 января 2031 года — 63 года.



Льготные категории граждан

Согласно статье 207 Социального кодекса, определённые категории граждан могут выйти на пенсию раньше стандартного возраста за счёт бюджетных средств.

Пострадавшие от ядерных испытаний

Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, могут оформить пенсию раньше:

Мужчины: с 50 лет;

Женщины: с 45 лет.

Это предусмотрено законом «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Матери многодетных семей

Женщины, родившие или усыновившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту с 53 лет.

Исключения для судей

Судьям Конституционного суда, чьи полномочия прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности, а также судьям в отставке, ежемесячное пожизненное содержание сохраняется, однако пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет им не назначаются.

Итог

В ближайшие пять лет пенсионная система Казахстана останется стабильной для мужчин, тогда как для женщин произойдёт постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2031 году. При этом отдельные категории граждан сохраняют право на более раннее оформление пенсии благодаря законодательным льготам.