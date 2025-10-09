В Казахстане установлен новый порядок прохождения пограничного контроля в аэропортах

Приказом исполняющего обязанности министра транспорта Казахстана от 1 октября 2025 года были внесены изменения в Правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах РК, сообщает Zakon.kz. Новые правила касаются порядка прохождения пограничного контроля при вылете и прилете пассажиров, передает Lada.kz.
Документ подчеркивает, что основными критериями работы пограничной службы должны быть:
Простота и скорость прохождения процедур для пассажиров;
Вежливость и приветливость персонала службы пограничного контроля.
Согласно приказу, аэропорты обязаны соблюдать следующие нормы:
Стандарты времени прохождения процедур
Должен быть установлен стандарт аэропорта, регламентирующий время прохождения пассажирами процедур на вылет и прилет;
Стандарт согласовывается с пограничной службой.
Информация для пассажиров
До прохождения контроля пассажиры должны иметь доступ к информации о требованиях и правилах прохождения процедур.
Скорость обслуживания на паспортном контроле
Должна быть согласована с пограничной службой;
Контролируется выполнение установленных норм.
Автоматизация паспортного контроля
Автоматизированная система обязательна для аэропортов с пассажиропотоком более одного миллиона человек в год;
Ответственность за оснащение системой возлагается на эксплуатанта аэропорта, находящегося в доверительном управлении или частной собственности.
График работы персонала
Суточный график службы пограничного контроля согласовывается с аэропортом;
График формируется с учетом пассажиропотока и возможности оперативного увеличения пропускной способности.
Требования к внешнему виду персонала
Служба разрабатывает стандарт требований к внешнему виду сотрудников;
Обеспечивается контроль за соблюдением данных требований.
Документ официально вступает в действие с 19 октября 2025 года.
