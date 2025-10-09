18+
09.10.2025, 12:31

В Казахстане установлен новый порядок прохождения пограничного контроля в аэропортах

Новости Казахстана 0 1 714

Приказом исполняющего обязанности министра транспорта Казахстана от 1 октября 2025 года были внесены изменения в Правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах РК, сообщает Zakon.kz. Новые правила касаются порядка прохождения пограничного контроля при вылете и прилете пассажиров, передает Lada.kz. 

Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК

Главные принципы прохождения контроля

Документ подчеркивает, что основными критериями работы пограничной службы должны быть:

  • Простота и скорость прохождения процедур для пассажиров;

  • Вежливость и приветливость персонала службы пограничного контроля.

Требования к аэропортам и персоналу

Согласно приказу, аэропорты обязаны соблюдать следующие нормы:

  1. Стандарты времени прохождения процедур

    • Должен быть установлен стандарт аэропорта, регламентирующий время прохождения пассажирами процедур на вылет и прилет;

    • Стандарт согласовывается с пограничной службой.

  2. Информация для пассажиров

    • До прохождения контроля пассажиры должны иметь доступ к информации о требованиях и правилах прохождения процедур.

  3. Скорость обслуживания на паспортном контроле

    • Должна быть согласована с пограничной службой;

    • Контролируется выполнение установленных норм.

  4. Автоматизация паспортного контроля

    • Автоматизированная система обязательна для аэропортов с пассажиропотоком более одного миллиона человек в год;

    • Ответственность за оснащение системой возлагается на эксплуатанта аэропорта, находящегося в доверительном управлении или частной собственности.

  5. График работы персонала

    • Суточный график службы пограничного контроля согласовывается с аэропортом;

    • График формируется с учетом пассажиропотока и возможности оперативного увеличения пропускной способности.

  6. Требования к внешнему виду персонала

    • Служба разрабатывает стандарт требований к внешнему виду сотрудников;

    • Обеспечивается контроль за соблюдением данных требований.

Дата вступления приказа в силу

Документ официально вступает в действие с 19 октября 2025 года.

