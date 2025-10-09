В Казахстане установлен новый порядок прохождения пограничного контроля в аэропортах

Қазақ тіліне аудару

Приказом исполняющего обязанности министра транспорта Казахстана от 1 октября 2025 года были внесены изменения в Правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах РК, сообщает Zakon.kz. Новые правила касаются порядка прохождения пограничного контроля при вылете и прилете пассажиров, передает Lada.kz.